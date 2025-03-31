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Греция
31 марта 2025, 05:39 |
402
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МЕНДИЛИБАР: «Яремчук – игрок, который с начала сезона работал без перерыва»

Главный тренер Олимпиакоса высказался о Романе после победы над Панатинаикосом

31 марта 2025, 05:39 |
402
0
МЕНДИЛИБАР: «Яремчук – игрок, который с начала сезона работал без перерыва»
ФК Олимпиакос. Хосе Луис Мендилибар

Главный тренер Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар высказался об украинском форварде команды Романе Яремчуке, который сделал дубль в матче против Панатинаикоса (4:2):

– Тренер Панатинаикоса сказал, что стиль Олимпиакоса была типичным, как всегда. Возможно, они не могут понять тактику. Можете ли вы высказать свое мнение? А также оставьте комментарий о Яремчуке и его игре в последних матчах.

– Это примерно то, о чем я вам говорил ранее: мы играем одинаково против всех команд и на любом стадионе. Нам все равно, играет ли соперник с двумя, тремя или более защитниками, мы всегда хотим быть такими же сильными и агрессивными против каждого соперника, это наша идея.

Яремчук – игрок, который с начала сезона работал без перерыва, не высказывая своего мнения и не требуя ничего, не повышая голоса и не прося ничего сверх того, что он получал. От нападающего мы не просто получаем гол, Яремчук делает на поле гораздо больше, что было видно по его первому забитому голу.

Кто-то может сказать, что это вина вратаря, но если нападающий не идет за мячом, гола не будет. Мы попросили его быть агрессивным и прессинговать, и он показал, что может это делать.

– Похоже, вы были правы в отношении Яремчука, потому что оставили его, хотя он мог уйти еще в январе.

– Мы должны уважать каждого. Чего я не хочу делать, так это относиться к человеку так, будто он ничто. В его случае, поскольку нападающий может не забивать в какой-то период или играть не очень хорошо, вы не можете просто повернуться к нему спиной, оставить его в покое и выгнать, особенно если он хороший парень. Даже если дела идут не так, как хотелось бы, хороший характер в команде всегда ей помогает.

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Хосе Луис Мендилибар Олимпиакос Пирей Панатинаикос чемпионат Греции по футболу пресс-конференция Роман Яремчук
Даниил Агарков Источник: ФК Олимпиакос
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