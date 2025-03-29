Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
«Лечче» не сумел удержать ничью в матче с римлянами
29 марта на стадионе «Виа Даль Маре» прошел матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» сыграл с «Ромой».
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Победу в матче со счетом 1:0 одержали «волки». Победный гол на 81-й минуте провел украинец Артем Довбик. Уже через четыре минуты Раньери решил заменить Артема.
Довбик провел в этом сезоне 39 матчей во всех турнирах на клубном уровне. В его активе сейчас 16 голов и четыре результативные передачи.
«Волки» после 30 сыгранных туров в итальянском чемпионате занимают шестую строчку в турнирной таблице Серии А с 52 очками. «Лечче» идет 16 с 25 баллами.
Серия А. 30-й тур, 29 марта.
Лечче – Рома – 0:1
Голы: Довбик, 81.
Лечче: Фальконе – Гильбер, Баширотто, Гаспар, Галло – Кулибали, Хельгасон, Рамадани – Пьеротти, Карлссон – Крестович
Рома: Свилар – Ндика, Хуммельс, Манчини – Анхелиньо, Кристанте, Коне, Салемакерс – Пеллегрини, Зуле – Довбик
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