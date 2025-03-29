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  4. Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Италия
29 марта 2025, 23:43 | Обновлено 30 марта 2025, 00:17
2173
9

Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А

«Лечче» не сумел удержать ничью в матче с римлянами

29 марта 2025, 23:43 | Обновлено 30 марта 2025, 00:17
2173
9
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

29 марта на стадионе «Виа Даль Маре» прошел матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» сыграл с «Ромой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победу в матче со счетом 1:0 одержали «волки». Победный гол на 81-й минуте провел украинец Артем Довбик. Уже через четыре минуты Раньери решил заменить Артема.

Довбик провел в этом сезоне 39 матчей во всех турнирах на клубном уровне. В его активе сейчас 16 голов и четыре результативные передачи.

«Волки» после 30 сыгранных туров в итальянском чемпионате занимают шестую строчку в турнирной таблице Серии А с 52 очками. «Лечче» идет 16 с 25 баллами.

Серия А. 30-й тур, 29 марта.

Лечче – Рома – 0:1
Голы: Довбик, 81.

Лечче: Фальконе – Гильбер, Баширотто, Гаспар, Галло – Кулибали, Хельгасон, Рамадани – Пьеротти, Карлссон – Крестович

Рома: Свилар – Ндика, Хуммельс, Манчини – Анхелиньо, Кристанте, Коне, Салемакерс – Пеллегрини, Зуле – Довбик

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 9
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Mark4854590
Так з переможними голами Довбика Рома потихеньку і в зону ЛЧ заповзе
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+6
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Octopus
Психолог Раньери не поменял его, хотя имел все основания, это придало ему морали и Довбик сразу же забил, так что победа имени Раньери-Довбика.
Но дальше Ювентус и Лацио, с такой игрой Рома начнет терять очки, еще и Дибала травмирован.
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+5
Saar
Красава! Це не перший раз. Минулої гри теж.
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+5
😼
Ого! Молодець Артем
Потрохи починає завойовувати прихильність італійських вболівальників
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
PullBen
Якщо чесно то думав що з травмою втратить місце в старті, але все таки Довбик закрив мені рота)
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+3
antt
Дивлюсь по фото. Нестатичний Довбик щось нове.
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+1
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