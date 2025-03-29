Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лечче – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Италия
29 марта 2025, 21:46 |
201
0

Лечче – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные матчи 30-го тура Серии А

29 марта 2025, 21:46 |
201
0
Лечче – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

29 марта на стадионе «Виа Даль Маре» проходит матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» играет с «Ромой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Волки» после 29 сыгранных туров в итальянском чемпионате занимают седьмую строчку в турнирной таблице Серии А с 49 очками. «Лечче» идет 16 с 25 баллами.

В стартовом составе «Ромы» вышел украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик.

Серия А. 30-й тур, 29 марта.

Лечче – Рома – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча

По теме:
Реал – Леганес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Без сухого матча. Как Лунин дважды пропустил в матче с Леганесом
ВИДЕО. Как Мбаппе вывел Реал вперед в матче с Леганесом
Рома Рим Серия A Лечче чемпионат Италии по футболу Артем Довбик видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Война | 29 марта 2025, 09:00 1
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой

Три года назад россияне ударили ракетой по Николаевской ОГА

Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Футбол | 29 марта 2025, 09:47 13
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины

Унаи Мельгоса планирует и в дальнейшем вызывать украинца

Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Футбол | 29.03.2025, 07:47
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Известно, когда Миколенко вернется на поле. Он травмировался против Бельгии
Футбол | 29.03.2025, 22:50
Известно, когда Миколенко вернется на поле. Он травмировался против Бельгии
Известно, когда Миколенко вернется на поле. Он травмировался против Бельгии
Марино ПУШИЧ: «Шахтер не борется за титул? Не помню, что я такое сказал»
Футбол | 29.03.2025, 21:05
Марино ПУШИЧ: «Шахтер не борется за титул? Не помню, что я такое сказал»
Марино ПУШИЧ: «Шахтер не борется за титул? Не помню, что я такое сказал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
28.03.2025, 10:35 9
Футбол
Тупчий принял важное решение по играм за сборную Украины по волейболу
Тупчий принял важное решение по играм за сборную Украины по волейболу
27.03.2025, 17:26
Волейбол
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
28.03.2025, 20:22 7
Футбол
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
27.03.2025, 22:15 2
Биатлон
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
29.03.2025, 00:23 3
Футбол
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
29.03.2025, 04:30
Футбол
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
28.03.2025, 11:15 7
Футбол
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
29.03.2025, 07:25 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем