Лечче – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

29 марта на стадионе «Виа Даль Маре» проходит матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» играет с «Ромой».

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«Волки» после 29 сыгранных туров в итальянском чемпионате занимают седьмую строчку в турнирной таблице Серии А с 49 очками. «Лечче» идет 16 с 25 баллами.

В стартовом составе «Ромы» вышел украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик.

Серия А. 30-й тур, 29 марта.

Лечче – Рома – 0:0 (обновляется)

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