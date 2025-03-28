29 марта на стадионе «Виа Даль Маре» пройдет матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» встретится с «Миланом».

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Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

«Волки» после 29 сыгранных туров в итальянском чемпионате занимают седьмую строчку в турнирной таблице Серии А с 49 очками. «Лечче» идет 16 с 25 баллами.

В прямом эфире поединок «Лечче» – «Рома» покажет телеканал MEGOGO.

Лечче – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А