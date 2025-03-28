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Чемпионат Италии
Лечче
29.03.2025 21:45 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 марта 2025, 19:50 | Обновлено 28 марта 2025, 19:51
69
0

Лечче – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 марта в 21:45 по Киеву матч Серии А

28 марта 2025, 19:50 | Обновлено 28 марта 2025, 19:51
69
0
Лечче – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

29 марта на стадионе «Виа Даль Маре» пройдет матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» встретится с «Миланом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

«Волки» после 29 сыгранных туров в итальянском чемпионате занимают седьмую строчку в турнирной таблице Серии А с 49 очками. «Лечче» идет 16 с 25 баллами.

В прямом эфире поединок «Лечче» – «Рома» покажет телеканал MEGOGO.

Лечче – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лечче – Рома
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Серия A Лечче чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Рома Рим Артем Довбик
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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