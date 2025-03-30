«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем

29 марта на стадионе «Виа Даль Маре» прошел матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» сыграл с «Ромой».

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Победу в матче со счетом 1:0 одержали «волки». Победный гол на 81-й минуте провел украинец Артем Довбик, который вышел в стартовом составе столичного клуба.

После матча о победном голе Артема высказался наставник «волков» Клаудио Раньери.

«Я разделяю все, что касается Довбика. Чувствительный мальчик, ему нужна наша поддержка. Я попросил команду придумать, как его правильно обслуживать, доставлять ему мяч, он великолепный футболист и постепенно понимает итальянский чемпионат.

Мы должны больше требовать от Артема, чтобы стимулировать его, мы делаем это каждый день. Он хорошо играет, когда просит мяч в глубине, а мы не всегда ему помогаем этим. Такие голы, как сегодня, идут ему на пользу», – сказал Раньери.