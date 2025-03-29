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Чемпионат Италии
Лечче
29.03.2025 21:45 - : -
Рома
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Италия
29 марта 2025, 10:56 | Обновлено 29 марта 2025, 10:57
131
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Лечче – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 29 марта в 21:45 по Киеву

29 марта 2025, 10:56 | Обновлено 29 марта 2025, 10:57
131
0
Лечче – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

29 марта на «Виа дель Маре» пройдет матч 26-го тура Серии А, в котором Лечче встретится с Ромой. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лечче

Команда не так давно пережила максимальный спад, из-за дисциплинарного расследования будучи практически выброшенной из профессионального футбола. Вернуться получилось не сразу, но все же в 2022-м году получилось подняться в Серию А. После этого тут менялись наставники, но не задача: набрать достаточно очков, чтобы остаться на этом уровне. В прошлом сезоне это получилось - взято 38, и только по дополнительным показателям Вероне уступили 13-е место.

Вроде бы у нового наставника, Марко Джампаоло, получалось обеспечивать неплохой результат. Но в последнее время, на решающем отрезке, он столкнулся с серьезными проблемами. Вот уже четырежды кряду его подопечные проигрывают, пусть и каждый раз минимально и достаточно сильным противникам: по 0:1 с Удинезе и Фиорентиной, 2:3 с Миланом, 1:2 с Дженоа. Отрыв от тройки аутсайдеров еще есть, но сократился до трех очков.

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Рома

Клуб пережил бурный отрезок в начале этого сезона. Всего за пару месяцев было дважды сменено тренеров. Сначала очень уж быстро, после первых же осечек, убрали Де Росси, несмотря на статус легенды и практически единодушную поддержку и среди футболистов, и в среде болельщиков. Юрич проработал недолго в Риме, но успел разругаться со всеми - а с одним из игроков своей же команды подрался прямо в перерыве!

Нормализировало ситуацию возвращение Раньери. Опытный наставник занял пост уже в третий раз. И быстро наладил игру, хотя при нем тот же Довбик, дорого купленный летом, утратил статус безусловного игрока старта. Впрочем, именно он забил единственный мяч (уже 10-й в Серии А!) с Кальяри, и после этой победы столичный клуб уже стал 7-м. Перед этим, правда, он же вылетели из Лиги Европы, уступив Атлетику. Но теперь можно полностью сосредоточиться именно на чемпионате - до идущей 4-й Болоньи всего 4 очка, и догнать ее реально. Тем более что не проигрывают 13 матчей и выиграли все 6 последних!

Статистика личных встреч

За последние 8 матчей Лечче взял только две ничьи. В этом сезоне римский гранд победил 4:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят аргументов в пользу хозяев. Согласимся и поставим на победу гостей (коэффициент - 1,86).

Прогноз Sport.ua
Лечче
29 марта 2025 -
21:45
Рома
Победа Ромы 1.86 Сделать ставку
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Лечче Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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