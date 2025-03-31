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  4. Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб
Испания
31 марта 2025, 01:00 |
383
0

Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб

Юрген может стать наставником «Реала»

31 марта 2025, 01:00 |
383
0
Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Известный немецкий тренер Юрген Клопп может возобновить работу тренера.

По информации TBR Football, немецкий специалист может возглавить мадридский «Реал». В «Реале» считают Клоппа идеальным преемником Карло Анчелотти, ведь немецкий тренер умеет работать со звездами и знает, как развивать молодежь.

Клопп не спешит возобновлять работу тренера, но считается, что предложение «Реала» заставит его передумать.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

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Юрген Клопп Реал Мадрид назначение тренера чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: The Boot Room
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