Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб

Известный немецкий тренер Юрген Клопп может возобновить работу тренера.

По информации TBR Football, немецкий специалист может возглавить мадридский «Реал». В «Реале» считают Клоппа идеальным преемником Карло Анчелотти, ведь немецкий тренер умеет работать со звездами и знает, как развивать молодежь.

Клопп не спешит возобновлять работу тренера, но считается, что предложение «Реала» заставит его передумать.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.