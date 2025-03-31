Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб
Юрген может стать наставником «Реала»
Известный немецкий тренер Юрген Клопп может возобновить работу тренера.
По информации TBR Football, немецкий специалист может возглавить мадридский «Реал». В «Реале» считают Клоппа идеальным преемником Карло Анчелотти, ведь немецкий тренер умеет работать со звездами и знает, как развивать молодежь.
Клопп не спешит возобновлять работу тренера, но считается, что предложение «Реала» заставит его передумать.
Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.
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