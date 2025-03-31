Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Испания
31 марта 2025, 10:20 |
1278
2

Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока

Главный тренер «Байера» хочет забрать с собой Флориана Вирца

31 марта 2025, 10:20 |
1278
2
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» серьезно интересуется главным тренером леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, специалист готов возглавить королевский клуб, но лишь при условии, что «сливочные» вместе с ним подпишут немецкого полузащитника «фармацевтов» Флориана Вирца.

В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» может вновь возглавить Зинедин Зидан.

По теме:
Роналду сможет сыграть за Реал на клубном чемпионате. Как такое возможно?
Финансовое преимущество. Ман Сити намерен украсть защитника у Барселоны
Степанов забил 18-й гол в сезоне и помог Байеру U-19 вырвать победу в матче
Флориан Вирц Хаби Алонсо назначение тренера Реал Мадрид Байер трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кремень – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Футбол | 31 марта 2025, 09:01 0
Кремень – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Кремень – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Поединок состоится 31 марта в 12:00 по Киеву

Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
Теннис | 31 марта 2025, 05:55 7
Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха

Якуб Меншик на двух тай-брейках одолел Новака, не позволив ему взять 100-й титул в карьере

ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
Футбол | 31.03.2025, 09:04
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
Футбол | 30.03.2025, 21:12
ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Футбол | 30.03.2025, 22:59
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
Вірц однією ногою вже в Баварії.
Ответить
0
ALM
Вірц на заміну Модричу?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
30.03.2025, 01:45
Футбол
ВИДЕО. Довбик вывел Рому вперед на последних минутах тяжелого матча Серии А
ВИДЕО. Довбик вывел Рому вперед на последних минутах тяжелого матча Серии А
29.03.2025, 23:30 6
Футбол
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
30.03.2025, 17:18 18
Футбол
Бой отменен. Обладатель титулов WBA и IBF из Украины получил травму
Бой отменен. Обладатель титулов WBA и IBF из Украины получил травму
29.03.2025, 18:55 1
Бокс
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
29.03.2025, 09:29 1
Бокс
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
30.03.2025, 08:32 12
Бокс
Устали терпеть. Клуб УПЛ максимально близок к увольнению тренера
Устали терпеть. Клуб УПЛ максимально близок к увольнению тренера
29.03.2025, 20:43 3
Футбол
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
29.03.2025, 10:27 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем