Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Главный тренер «Байера» хочет забрать с собой Флориана Вирца
Мадридский «Реал» серьезно интересуется главным тренером леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, специалист готов возглавить королевский клуб, но лишь при условии, что «сливочные» вместе с ним подпишут немецкого полузащитника «фармацевтов» Флориана Вирца.
В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» может вновь возглавить Зинедин Зидан.
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