Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. МЕНШИК: «Я хотел сняться с турнира. Повезло, что судья в это время обедал»
ATP
31 марта 2025, 19:00 | Обновлено 31 марта 2025, 19:04
393
0

МЕНШИК: «Я хотел сняться с турнира. Повезло, что судья в это время обедал»

19-летний чемпион Майами прокомментировал свою победу

31 марта 2025, 19:00 | Обновлено 31 марта 2025, 19:04
393
0
МЕНШИК: «Я хотел сняться с турнира. Повезло, что судья в это время обедал»
Instagram. Якуб Меншик. Новак Джокович

Новый чемпион хардового Мастерса в Майами Якуб Меншик прокомментировал свою победу в финале над сербом Новаком Джоковичем.

«Огромное отдельное спасибо одному из физиотерапевтов ATP, Алехандро. За час до своего первого матча здесь я уже держал в руках бумагу о снятии с турнира – сильно болело колено. Мне просто повезло, что судья в это время обедал. Я пришел на эту процедуру в последний раз, и он сотворил чудо. Благодаря ему я вышел на корт. Благодаря ему я теперь здесь», – сказал Якуб на церемонии награждения.

«Выиграть сегодня у Новака на тай-брейках - это безумие, удивительное ощущение. Я следил за его карьерой с детства, благодаря ему я, по сути, начал играть в теннис. Так что это просто невероятно, что мне представилась возможность во второй раз сыграть против него. И победить его на этом турнире в финале – это была просто мечта. А еще лучше, что это именно турнир АТР 1000 (улыбается).

То, что я играл именно против Новака в финале делает эту победу еще более особенной. Ты просто видишь, насколько он невероятный человек. Он настоящий чемпион, потому что иначе он бы не проявлял такого уважения после поражения. Даже со всеми теми титулами и всем тем, чего он уже достиг в этом спорте, он все еще соревнуется в финалах крупнейших турниров ATP. Так что это просто, знаете, это просто потрясающе. Слышать те слова, которые он говорит обо мне, – это означает, что я действительно на правильном пути и что я делаю отличную работу», – отметил чех на пресс-конференции.

По теме:
Рейтинг АТР. Победитель Майами взлетел на 30 позиций и дебютировал в топ-25
Якуб Меншик – Новак Джокович. 19-летний наказал легенду. Видеообзор матча
Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
WTA Майами Якуб Меншик Новак Джокович
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Бокс | 31 марта 2025, 08:30 1
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее

Даниэль выделил украинского чемпиона

Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб
Футбол | 31 марта 2025, 01:00 1
Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб
Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб

Юрген может стать наставником «Реала»

ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
Футбол | 31.03.2025, 09:04
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
47 секунд. Форвард сборной Украины установил клубный рекорд
Футбол | 31.03.2025, 12:41
47 секунд. Форвард сборной Украины установил клубный рекорд
47 секунд. Форвард сборной Украины установил клубный рекорд
Калинина получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Чарльстоне
Теннис | 31.03.2025, 07:05
Калинина получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Чарльстоне
Калинина получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Чарльстоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
30.03.2025, 01:45
Футбол
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
30.03.2025, 22:59 19
Футбол
Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере
Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере
29.03.2025, 21:44 3
Бокс
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
31.03.2025, 13:52 5
Бокс
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
30.03.2025, 08:09 5
Футбол
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
30.03.2025, 08:32 13
Бокс
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
30.03.2025, 22:41
Футбол
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
30.03.2025, 08:52 24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем