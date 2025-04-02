Касаткина провела и выиграла первый матч под флагом Австралии
Дарья одолела Лорен Дэвис в 1/16 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
12-я ракетка мира Дарья Касаткина (Австралия) стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.
В 1/16 финала она переиграла Лорен Дэвис (США, WTA 211) в двух сетах за 1 час и 3 минуты.
WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/16 финала
Дарья Касаткина [5] – Лорен Дэвис (США) – 6:1, 6:1
Это была первая встреча соперниц.
Для Касаткиной это был первый матч под флагом Австралии. В конце Марта Дарья сменила гражданство, окончательно попрощавшись с россией.
Следующей соперницей Дарьи будет победительница противостояния София Кенин – Белинда Бенчич. В 2024 года она добралась до финала на этих кортах, где уступила Даниэль Коллинс.
Flawless start for Dasha 😎@DKasatkina drops just two games in her opening victory against Davis!#CharlestonOpen pic.twitter.com/cdr2oWyzqa— Credit One Charleston Open (@CharlestonOpen) April 2, 2025
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