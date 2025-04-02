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  4. Касаткина провела и выиграла первый матч под флагом Австралии
WTA
02 апреля 2025, 20:26 |
424
1

Касаткина провела и выиграла первый матч под флагом Австралии

Дарья одолела Лорен Дэвис в 1/16 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне

02 апреля 2025, 20:26 |
424
1
Касаткина провела и выиграла первый матч под флагом Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

12-я ракетка мира Дарья Касаткина (Австралия) стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.

В 1/16 финала она переиграла Лорен Дэвис (США, WTA 211) в двух сетах за 1 час и 3 минуты.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/16 финала

Дарья Касаткина [5] – Лорен Дэвис (США) – 6:1, 6:1

Это была первая встреча соперниц.

Для Касаткиной это был первый матч под флагом Австралии. В конце Марта Дарья сменила гражданство, окончательно попрощавшись с россией.

Следующей соперницей Дарьи будет победительница противостояния София Кенин – Белинда Бенчич. В 2024 года она добралась до финала на этих кортах, где уступила Даниэль Коллинс.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Юра Ганусяк
це що рашистський сайт? постійна реклама мацкалів.
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