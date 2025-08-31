Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Марта одолела Диан Парри в третьем раунде и далее поборется против Каролины Муховой
В ночь на 31 августа завершились все матчи третьего раунда Открытого чемпионата США 2025 в нижней части сетки женского одиночного разряда.
Украинская теннисистка Марта Костюк в трех сетах переиграла Диан Парри. Ее следующей соперницей будет 13-я ракетка мира Каролина Мухова, которая в своем поединке третьего круга одолела Линду Носкову.
Вторая сеяная Ига Свентек в двух партиях разобралась с Анной Калинской. Далее полька встретится с Екатериной Александровой – «нейтралка» выбила Лауру Зигемунд.
Третья ракетка мира Коко Гауфф разгромила Магдалену Френх. За выход в четвертьфинал US Open Коко поборется против Наоми Осаки. Японка в 1/16 финала в трех сетах выиграла у Дарьи Касаткиной.
В еще одном матче 1/8 финала в нижней части сетки сойдутся Аманда Анисимова и Беатрис Хаддад Майя. Американка оказалась сильнее Сораны Кырсти, а представительницы Бразилии разбила Марию Саккари.
Днем ранее на мейджоре в Нью-Йорке прошли встречи третьего раунда в верхней части сетки.
US Open 2025. 1/16 финала
Нижняя часть сетки
Диан Парри – Марта Костюк [27] – 6:3, 4:6, 2:6
Линда Носкова [21] – Каролина Мухова [11] – 7:6 (7:5), 4:6, 2:6
Дарья Касаткина [15] – Наоми Осака [23] – 0:6, 6:4, 3:6
Магдалена Френх [28] – Коко Гауфф [3] – 3:6, 1:6
Аманда Анисимова [8] – Жаклин Кристиан – 6:4, 4:6, 6:2
Беатрис Хаддад Майя [18] – Мария Саккари – 6:1, 6:2
Екатерина Александрова [13] – Лаура Зигемунд – 6:0, 6:1
Анна Калинская [29] – Ига Свентек [2] – 6:7 (2:7), 4:6
US Open 2025. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Кристина Букша
Елена Рыбакина [9] – Маркета Вондроушова
Джессика Пегула [4] – Энн Ли
Барбора Крейчикова – Тейлор Таунсенд
Нижняя часть сетки
Марта Костюк [27] – Каролина Мухова [11]
Наоми Осака [23] – Коко Гауфф [3]
Аманда Анисимова [8] – Беатрис Хаддад Майя [18]
Екатерина Александрова [13] – Ига Свентек [2]
Шкода, що Даша не зупинила Осаку, але Гофф це зробить.
Зігемунд, мабуть, вирішила, что в одиночці з неї досить і безпорадно програла. Але мінусуйте як хочете, якщо нейтральна Катя викине Їгу, я особисто не засмучусь. І не засмутився, якби її викинула подруга Сіннера.
Незрозуміло, чому буки вірили в перемогу Саккарі більше, ніж в перемогу Гаддад Маї, особливо з урахуванням того, що рахунок особистих зустрічей був 3:0 на користь Беатріс, тепер вже 4. Але проти Анісімовой шансів обмаль.