Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
US Open
31 августа 2025, 09:06 |
552
2

Марта одолела Диан Парри в третьем раунде и далее поборется против Каролины Муховой

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 31 августа завершились все матчи третьего раунда Открытого чемпионата США 2025 в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Украинская теннисистка Марта Костюк в трех сетах переиграла Диан Парри. Ее следующей соперницей будет 13-я ракетка мира Каролина Мухова, которая в своем поединке третьего круга одолела Линду Носкову.

Вторая сеяная Ига Свентек в двух партиях разобралась с Анной Калинской. Далее полька встретится с Екатериной Александровой – «нейтралка» выбила Лауру Зигемунд.

Третья ракетка мира Коко Гауфф разгромила Магдалену Френх. За выход в четвертьфинал US Open Коко поборется против Наоми Осаки. Японка в 1/16 финала в трех сетах выиграла у Дарьи Касаткиной.

В еще одном матче 1/8 финала в нижней части сетки сойдутся Аманда Анисимова и Беатрис Хаддад Майя. Американка оказалась сильнее Сораны Кырсти, а представительницы Бразилии разбила Марию Саккари.

Днем ранее на мейджоре в Нью-Йорке прошли встречи третьего раунда в верхней части сетки.

US Open 2025. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Диан Парри – Марта Костюк [27] – 6:3, 4:6, 2:6
Линда Носкова [21] – Каролина Мухова [11] – 7:6 (7:5), 4:6, 2:6

Дарья Касаткина [15] – Наоми Осака [23] – 0:6, 6:4, 3:6
Магдалена Френх [28] – Коко Гауфф [3] – 3:6, 1:6

Аманда Анисимова [8] – Жаклин Кристиан – 6:4, 4:6, 6:2
Беатрис Хаддад Майя [18] – Мария Саккари – 6:1, 6:2

Екатерина Александрова [13] – Лаура Зигемунд – 6:0, 6:1
Анна Калинская [29] – Ига Свентек [2] – 6:7 (2:7), 4:6

US Open 2025. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Кристина Букша
Елена Рыбакина [9] – Маркета Вондроушова

Джессика Пегула [4] – Энн Ли
Барбора Крейчикова – Тейлор Таунсенд

Нижняя часть сетки

Марта Костюк [27] – Каролина Мухова [11]
Наоми Осака [23] – Коко Гауфф [3]

Аманда Анисимова [8] – Беатрис Хаддад Майя [18]
Екатерина Александрова [13] – Ига Свентек [2]

US Open 2025 Диан Парри Марта Костюк Линда Носкова Каролина Мухова Дарья Касаткина Наоми Осака Магдалена Френх Коко Гауфф Аманда Анисимова Жаклин Кристиан Беатрис Хаддад Майя Мария Саккари Екатерина Александрова Лаура Зигемунд Анна Калинская Ига Свёнтек Арина Соболенко Кристина Букша Елена Рыбакина Маркета Вондроушова Джессика Пегула Энн Ли Барбора Крейчикова Тейлор Таунсенд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Sashamar
З Муховой Марті буде легше, ніж з Носковой. Це не означає, що не може програти, може ще й як, але буде легше.
 Шкода, що Даша не зупинила Осаку, але Гофф це зробить.
Зігемунд, мабуть, вирішила, что в одиночці з неї досить і безпорадно програла. Але мінусуйте як хочете, якщо нейтральна Катя викине Їгу, я особисто не засмучусь. І не засмутився, якби її викинула подруга Сіннера. 
Незрозуміло, чому буки вірили в перемогу Саккарі більше, ніж в перемогу Гаддад Маї, особливо з урахуванням того, що рахунок особистих зустрічей був 3:0 на користь Беатріс, тепер вже 4. Але проти Анісімовой шансів обмаль.
Ответить
0
Умник
Рыбакина просто силище сейчас
Ответить
0
