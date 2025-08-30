Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Марта в трех сетах виграла у Диан Парри в матче третьего раунда мейджора в Нью-Йорке
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата США 2025!
В третьем круге украинка в трех сетах добыла непростую победу над представительницей Франции Диан Парри (WTA 107), оформив камбек.
US Open 2025. 1/16 финала
Диан Парри (Франция) – Марта Костюк (Украина) [27] – 6:3, 4:6, 2:6
Во второй партии Марта отдала первый гейм на своей подаче, но вовремя вернулась в игре и сумела переломить ход встречи.
Костюк провела третье очное противостояние против Парри. В 2022 году она одолела Диан на Australian Open и в квалификации тысячника в городе Дубай.
Костюк впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open. Марта в третий раз сыграет в четвертом раунде Grand Slam: в 2021 года она добралась до этой стадии на Ролан Гаррос, а в 2024 – на Australian Open.
Следующей оппоненткой Марты будет 13-я ракетка мира Каролина Мухова, которая в своем поединке 1/16 финала выбила Линду Носкову. Ранее Костюк ни разу не играла против Муховой.
На мейджоре в Нью-Йорке Марта, помимо Парри, также переиграла Кэти Бултер и Зейнеп Сонмез.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Кузнецов высказался об игре лидеров киевлян
Команда Аль-Таавун не сумела оказать достойного сопротивления фаворитам
Ця дівчина в червоному вміє полоскотати нерви )
Щоб мати хоч якісь шанси з Муховою, треба грати мінімум, як у третьому сеті сьогодні.
Але, ця бідося невиліковна. Як же мені шкода персональних прихильників Марти, безперечно дуже обдарованоі, але дивитись на ці страждання в тверезому стані тільки шкодить здоровлю. Навіщо кожен матч перетворювати на драму? Чому, щоб дістатися брейкпоінтів вона може грати активно, але на самих цих брейкових розіграшах активність вмить зникає? Чому після єйсу завжди йде подвійна? Чому неможливо уважніше зіграти біля сіткі??? Чому шукати винних це для неї норма? Чому за 40/0 віддає свою подачу? Чому концентрації не вистачає на цілий гейм, не кажучи вже про сет? Чому, чому, чому….
А нам на секунду вже 23, а граблі ті самі. Нашо потрібна Заневська, як що вказівки дає чоловік?
Вибачте, наболіло