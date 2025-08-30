Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
US Open
30 августа 2025, 22:10 | Обновлено 30 августа 2025, 22:15
2961
14

Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025

Марта в трех сетах виграла у Диан Парри в матче третьего раунда мейджора в Нью-Йорке

30 августа 2025, 22:10 | Обновлено 30 августа 2025, 22:15
2961
14
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата США 2025!

В третьем круге украинка в трех сетах добыла непростую победу над представительницей Франции Диан Парри (WTA 107), оформив камбек.

US Open 2025. 1/16 финала

Диан Парри (Франция) – Марта Костюк (Украина) [27] – 6:3, 4:6, 2:6

Во второй партии Марта отдала первый гейм на своей подаче, но вовремя вернулась в игре и сумела переломить ход встречи.

Костюк провела третье очное противостояние против Парри. В 2022 году она одолела Диан на Australian Open и в квалификации тысячника в городе Дубай.

Костюк впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open. Марта в третий раз сыграет в четвертом раунде Grand Slam: в 2021 года она добралась до этой стадии на Ролан Гаррос, а в 2024 – на Australian Open.

Следующей оппоненткой Марты будет 13-я ракетка мира Каролина Мухова, которая в своем поединке 1/16 финала выбила Линду Носкову. Ранее Костюк ни разу не играла против Муховой.

На мейджоре в Нью-Йорке Марта, помимо Парри, также переиграла Кэти Бултер и Зейнеп Сонмез.

По теме:
Баранка на старте. Касаткина и Осака определили участницу 1/8 финала USO-25
Камбек: чешки определили возможную соперницу Костюк в 1/8 финала US Open
Янник Синнер – Денис Шаповалов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Диан Парри US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Футбол | 30 августа 2025, 01:34 2
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»

Олег Кузнецов высказался об игре лидеров киевлян

Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Футбол | 29 августа 2025, 23:02 1
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду

Команда Аль-Таавун не сумела оказать достойного сопротивления фаворитам

Итальянское дерби в 1/16 финала US Open 2025 завершилось досрочно
Теннис | 30.08.2025, 20:07
Итальянское дерби в 1/16 финала US Open 2025 завершилось досрочно
Итальянское дерби в 1/16 финала US Open 2025 завершилось досрочно
Первое поражение в сезоне. Ворскла провела матч Первой лиги
Футбол | 30.08.2025, 16:40
Первое поражение в сезоне. Ворскла провела матч Первой лиги
Первое поражение в сезоне. Ворскла провела матч Первой лиги
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30.08.2025, 07:59
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sergiy20
Молодець Марта, справилася з нервами. Заставила нас трішки валідольчику поїсти🙂 Далі буде...
Ответить
+9
C.Пеклов
Молодець!Але як важко Марті долати своє нервове навантаження,ні тренер,ні Жора, ні мопсік не допомагають...Намагалася Марта грати агресивно в 1 сеті, але не могла влучити в простих ситуаціях, тому стала грати обережно,але це допомагало суперниці.Слава богу в 3 сеті Перрі стала багато помилятися й Марта свій шанс не впустила .Бажаю успіху в наступному матчі.Марта в нас одна залишилася,тому шановні, будемо до неї толерантні.
Ответить
+6
Микола Захарченко
З перемогою ! 🇺🇦✌️
Ця дівчина в червоному вміє полоскотати нерви )
Ответить
+5
Vlad Holl
Да , Паррі втомилася дуже сильно , але головне , що Марта використала це сповна. І тут респект ,хоча теніс бажано показувати більш стабільним і входити в гру з першого гейму , а не тоді ,коли тебе клюнув півень. З перемогою !
Ответить
+4
Vitason
Справедливості ради француженка в 3 сеті слабо грала,але перемога є перемога
Ответить
+4
Oliynuk_sport
Молодець Костюк!
Ответить
+3
Руслан Шунько
Все буде добре...
Ответить
+3
kollekciy
Марту з перемогою. Марта грала вже краще, ніж у другій грі, але класична для неї не реалізація останнього очка в геймах, призводить до нервів, погіршення гри, і в результаті часті незаслужені програші. Тут також все йшло з великою кількістю втрачених можливостей в другому сеті, і в результаті все вирішувалося на подачі Марти на 5:4, де вона знову втратила геймбол і вже весіла на скритому матчболі суперниці. Добре, що чудом вдалося таки подати, а далі вже почала сипатися Паррі, а Марта навпаки десь знайшла стабільність.
Щоб мати хоч якісь шанси з Муховою, треба грати мінімум, як у третьому сеті сьогодні.
  
Ответить
+2
SosokDayany
Молодець Марта ! 
Ответить
+2
Обсервер Влад
Ну, як говориться: "АУЧ!"
Ответить
-1
Vlad Holl
Наступна Мухова  , а з нею можна і треба грати. Чекаємо.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Disiny7
Перемогла
Але, ця бідося невиліковна. Як же мені шкода персональних прихильників Марти, безперечно дуже обдарованоі, але дивитись на ці страждання в тверезому стані тільки шкодить здоровлю. Навіщо кожен матч перетворювати на драму? Чому, щоб дістатися брейкпоінтів вона може грати активно, але на самих цих брейкових розіграшах активність вмить зникає? Чому після єйсу завжди йде подвійна? Чому неможливо уважніше зіграти біля сіткі??? Чому шукати винних це для неї норма? Чому за 40/0 віддає свою подачу? Чому концентрації не вистачає на цілий гейм, не кажучи вже про сет? Чому, чому, чому….
А нам на секунду вже 23, а граблі ті самі. Нашо потрібна Заневська, як що вказівки дає чоловік? 
Вибачте, наболіло
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 124
Футбол
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 288
Футбол
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
28.08.2025, 20:39 3
Другие виды
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
28.08.2025, 16:24 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем