Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата США 2025!

В третьем круге украинка в трех сетах добыла непростую победу над представительницей Франции Диан Парри (WTA 107), оформив камбек.

US Open 2025. 1/16 финала

Диан Парри (Франция) – Марта Костюк (Украина) [27] – 6:3, 4:6, 2:6

Во второй партии Марта отдала первый гейм на своей подаче, но вовремя вернулась в игре и сумела переломить ход встречи.

Костюк провела третье очное противостояние против Парри. В 2022 году она одолела Диан на Australian Open и в квалификации тысячника в городе Дубай.

Костюк впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open. Марта в третий раз сыграет в четвертом раунде Grand Slam: в 2021 года она добралась до этой стадии на Ролан Гаррос, а в 2024 – на Australian Open.

Следующей оппоненткой Марты будет 13-я ракетка мира Каролина Мухова, которая в своем поединке 1/16 финала выбила Линду Носкову. Ранее Костюк ни разу не играла против Муховой.

На мейджоре в Нью-Йорке Марта, помимо Парри, также переиграла Кэти Бултер и Зейнеп Сонмез.