Камбек: чешки определили возможную соперницу Костюк в 1/8 финала US Open

13-я ракетка мира Каролина Мухова из Чехии пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2025.

В третьем раунде чешка в трех сетах добыла непростую победу над своей соотечественницей Линдой Носковой (WTA 32) за 2 часа и 27 минут.

US Open 2025. 1/16 финала

Линда Носкова (Чехия) [21] – Каролина Мухова (Чехия) [11] – 7:6 (7:5), 4:6, 4:6

Носкова и Мухова впервые сыграли друг против друга.

На счету Каролину на мейджоре в Нью-Йорке также виктории над Винус Уильямс и Сораной Кырстей. Все три встречи Мухова выиграла в трех партиях.

Каролина является полуфиналисткой US Open двух последних лет. Ее следующей соперницей может стать Марта Костюк, если украинка в своем поединке третьего круга справится с Диан Парри. Марта отдала Диан первый сет.

