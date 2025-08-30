Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
30 августа 2025, 20:55 | Обновлено 30 августа 2025, 20:58
Камбек: чешки определили возможную соперницу Костюк в 1/8 финала US Open

Каролина Мухова отыгралась в поединке с Линдой Носковой и пробилась в 4-й круг слэма

Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

13-я ракетка мира Каролина Мухова из Чехии пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2025.

В третьем раунде чешка в трех сетах добыла непростую победу над своей соотечественницей Линдой Носковой (WTA 32) за 2 часа и 27 минут.

US Open 2025. 1/16 финала

Линда Носкова (Чехия) [21] – Каролина Мухова (Чехия) [11] – 7:6 (7:5), 4:6, 4:6

Носкова и Мухова впервые сыграли друг против друга.

На счету Каролину на мейджоре в Нью-Йорке также виктории над Винус Уильямс и Сораной Кырстей. Все три встречи Мухова выиграла в трех партиях.

Каролина является полуфиналисткой US Open двух последних лет. Ее следующей соперницей может стать Марта Костюк, если украинка в своем поединке третьего круга справится с Диан Парри. Марта отдала Диан первый сет.

По теме:
Янник Синнер – Денис Шаповалов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Третья ракетка отдала польке всего 4 гейма на пути в 1/8 финала US Open
Итальянское дерби в 1/16 финала US Open 2025 завершилось досрочно
Каролина Мухова Линда Носкова US Open 2025 Марта Костюк
Оцените материал
