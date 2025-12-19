Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Две победы Марты над Соколами. Команда Костюк вышла в финал турнира в Индии
19 декабря 2025, 18:27 | Обновлено 19 декабря 2025, 18:28
Две победы Марты над Соколами. Команда Костюк вышла в финал турнира в Индии

Aussie Mavericks Kites переиграли Game Changers Falcons с общим счетом 24:19

Две победы Марты над Соколами. Команда Костюк вышла в финал турнира в Индии

В последнем матчевом противостоянии группового этапа World Tennis League в Бенгалуру (Индия) команда Aussie Mavericks Kites («Коршуны») переиграли Game Changers Falcons («Соколы») с общим счетом 24:19.

Для «Коршунов» 12 очков принесла украинская теннисистка Марта Костюк, которая вначале выиграла одиночный матч у Магды Линетт 6:4, а затем в паре с Дхакшинешваром Суреши одолела Рохана Бопанну и Сахаю Ямалапалли 6:4.

World Tennis League. 19 декабря

Aussie Mavericks Kites – Game Changers Falcons – 24:19

  • Марта Костюк – Магда Линетт – 6:4
  • Марта Костюк / Дхакшинешвар Суреши – Рохан Бопанна / Сахая Ямалапалли – 6:4
  • Ник Кирьос / Дхакшинешвар Суреши – Рохан Бопанна / Даниил Медведєв – 6:7 (6:7)
  • Дхакшинешвар Суреши – Даниил Медведєв – 6:4

Благодаря этой победе «Коршуны» набрали в сумме 58 очков и заняли итоговое второе место, тем самым гарантировав себе финал. 20 декабря Kites сыграют против AOS Eagles – «Орлы» стали первыми с 65 баллами.

Команда VB Realty Hawks («Ястребы») с Элиной Свитолиной и Falcons завершили выступления на WTL, заняв четвертое и третье места с 53 и 55 очками соответственно.

Итоговая таблица World Tennis League

Костюк одержала первую победу на выставочном турнире WTL в Бенгалуру
Свитолина одолела Монфиса в миксте, но Ястребы все равно проиграли Орлам
Команда Свитолиной проиграла Соколам. Таблица WTL перед последним туром
Даниил Агарков
Комментарии 1
