Две победы Марты над Соколами. Команда Костюк вышла в финал турнира в Индии
Aussie Mavericks Kites переиграли Game Changers Falcons с общим счетом 24:19
В последнем матчевом противостоянии группового этапа World Tennis League в Бенгалуру (Индия) команда Aussie Mavericks Kites («Коршуны») переиграли Game Changers Falcons («Соколы») с общим счетом 24:19.
Для «Коршунов» 12 очков принесла украинская теннисистка Марта Костюк, которая вначале выиграла одиночный матч у Магды Линетт 6:4, а затем в паре с Дхакшинешваром Суреши одолела Рохана Бопанну и Сахаю Ямалапалли 6:4.
World Tennis League. 19 декабря
Aussie Mavericks Kites – Game Changers Falcons – 24:19
- Марта Костюк – Магда Линетт – 6:4
- Марта Костюк / Дхакшинешвар Суреши – Рохан Бопанна / Сахая Ямалапалли – 6:4
- Ник Кирьос / Дхакшинешвар Суреши – Рохан Бопанна / Даниил Медведєв – 6:7 (6:7)
- Дхакшинешвар Суреши – Даниил Медведєв – 6:4
Благодаря этой победе «Коршуны» набрали в сумме 58 очков и заняли итоговое второе место, тем самым гарантировав себе финал. 20 декабря Kites сыграют против AOS Eagles – «Орлы» стали первыми с 65 баллами.
Команда VB Realty Hawks («Ястребы») с Элиной Свитолиной и Falcons завершили выступления на WTL, заняв четвертое и третье места с 53 и 55 очками соответственно.
Итоговая таблица World Tennis League
А, команда Еліни, чомусь зарано вирішили, що вже фінал, і не поставили її на одиночку, чим і спричинили виліт, ще до початку протистояння другої пари команд.