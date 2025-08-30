Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
30 августа 2025, 22:23
Баранка на старте. Касаткина и Осака определили участницу 1/8 финала USO-25

Наоми в трех сетах одолела Дарью в матче третьего раунда американского слэма

Баранка на старте. Касаткина и Осака определили участницу 1/8 финала USO-25
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония, WTA 24) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2025.

В третьем раунде японка в трех сетах переиграла представительницу Австралии Дарью Касаткину (WTA 18) за 1 час и 45 минут, повесив баранку в первой партии.

US Open 2025. 1/16 финала

Дарья Касаткина (Австралия) [15] – Наоми Осака (Япония) [23] – 0:6, 6:4, 3:6

Лишь в третий раз в карьере Осака выиграла сет со счетом 6:0 у соперницы из топ-20 рейтинга WTA (у Анастасии Севастовой в Брисбене-2019 и Симоны Халеп в Индиан-Уэллсе-2018).

Это была третья встреча соперниц. Осака во второй раз одолела Дарью.

Следующей соперницей Наоми будет третья сеяная Коко Гауфф, которая в своем поединке третьего круга разгромила Магдалену Френх.

Осака впервые с Australian Open 2021 вышла во вторую неделю турнира Grand Slam.

