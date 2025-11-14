Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марта Костюк назвала лучшие для себя турниры сезона
WTA
14 ноября 2025, 22:34 |
153
0

Эксклюзивный комментарий второй ракетки Украины для Sport.ua

Марта Костюк назвала лучшие для себя турниры сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк в эксклюзивном комментарии для Sport.ua рассказала, какие турниры этого сезона считает для себя лучшими.

«У меня был очень сложный сезон. Было много травм. На некоторые турниры я даже не знала, выйду ли играть. Но вместе с командой мне удавалось выходить на корт – и хорошо играть.

Для меня большим личным прорывом стали турниры в Мадриде и Риме. Также хорошим для меня был US Open. В Монреале я сильно травмировала руку и совсем не знала, смогу ли выйти на корт. Однако для меня это был важный и хороший турнир.

В моем случае очень много побед сейчас происходит вне корта. И, возможно, уже в следующем году вы тоже о них узнаете. Надеюсь».

По теме:
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Я всегда слежу за Свитолиной, Ястремской и Костюк»
Рейтинг WTA. Свитолина – первая ракетка Украины, Олейникова – четвертая
ФОТО. Билодид, Селезнев, Костюк и другие: в Киеве прошел SBC Summit Ukraine
Марта Костюк WTA Мадрид WTA Рим US Open 2025 WTA Монреаль
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
