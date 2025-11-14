Марта Костюк назвала лучшие для себя турниры сезона
Эксклюзивный комментарий второй ракетки Украины для Sport.ua
Украинская теннисистка Марта Костюк в эксклюзивном комментарии для Sport.ua рассказала, какие турниры этого сезона считает для себя лучшими.
«У меня был очень сложный сезон. Было много травм. На некоторые турниры я даже не знала, выйду ли играть. Но вместе с командой мне удавалось выходить на корт – и хорошо играть.
Для меня большим личным прорывом стали турниры в Мадриде и Риме. Также хорошим для меня был US Open. В Монреале я сильно травмировала руку и совсем не знала, смогу ли выйти на корт. Однако для меня это был важный и хороший турнир.
В моем случае очень много побед сейчас происходит вне корта. И, возможно, уже в следующем году вы тоже о них узнаете. Надеюсь».
