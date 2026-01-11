Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 января 2026, 16:38
Впервые в истории две украинки сыграли в финалах турниров WTA в один день

Свитолина выиграла трофей WTA 250 в Окленде, Костюк боролась за титул WTA 500 в Брисбене

Впервые в истории две украинки сыграли в финалах турниров WTA в один день
11 января 2026 года – историческая дата для украинского тенниса.

Впервые в истории две украинские теннисистки сыграли в финалах на параллельно проходящих турнирах WTA (категория 250 и выше).

В воскресенье Элина Свитолина переиграла Ван Синьюй в решающем матче турнира WTA 250 в Окленде, а Марта Костюк уступила Арине Соболенко в поединка за трофей соревнований WTA 500 в Брисбене.

Украинский комментатор Александр Черненко в своем Telagram-канале опубликовал интересный факт: «Было ли ранее такое, чтобы две украинки в один день играли финалы турниров WTA? На турнирах основного Тура такого не было никогда, но однажды это случилось, если учитывать турниры категории WTA 125».

4 марта 2018 года Леся Цуренко стала чемпионкой турнира WTA 250 в Акапулько, одолев Штефани Фегеле. В тот же день Катерина Володько (Бондаренко) уступила Сара Эрране в финале WTA 125 в Индиан-Уэллс.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Ван Синьюй (Финал WTA 250 в Окленде)

Видеообзор матча Марта Костюк – Арина Соболенко (Финал WTA 500 в Брисбене)

