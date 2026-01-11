Впервые в истории две украинки сыграли в финалах турниров WTA в один день
Свитолина выиграла трофей WTA 250 в Окленде, Костюк боролась за титул WTA 500 в Брисбене
11 января 2026 года – историческая дата для украинского тенниса.
Впервые в истории две украинские теннисистки сыграли в финалах на параллельно проходящих турнирах WTA (категория 250 и выше).
В воскресенье Элина Свитолина переиграла Ван Синьюй в решающем матче турнира WTA 250 в Окленде, а Марта Костюк уступила Арине Соболенко в поединка за трофей соревнований WTA 500 в Брисбене.
Украинский комментатор Александр Черненко в своем Telagram-канале опубликовал интересный факт: «Было ли ранее такое, чтобы две украинки в один день играли финалы турниров WTA? На турнирах основного Тура такого не было никогда, но однажды это случилось, если учитывать турниры категории WTA 125».
4 марта 2018 года Леся Цуренко стала чемпионкой турнира WTA 250 в Акапулько, одолев Штефани Фегеле. В тот же день Катерина Володько (Бондаренко) уступила Сара Эрране в финале WTA 125 в Индиан-Уэллс.
Видеообзор матча Элина Свитолина – Ван Синьюй (Финал WTA 250 в Окленде)
Видеообзор матча Марта Костюк – Арина Соболенко (Финал WTA 500 в Брисбене)
