Плюс 1 трофей. Сколько титулов выиграли украинские теннисистки за историю

Украинские теннисистки выиграли 34 титула WTA в одиночном разряде за всю историю (за 34 года независимости).

11 января 31-летняя украинка Элина Свитолина одолела Ван Синьюй из Китая со счетом 6:3, 7:6 (8:6) и завоевала трофей хардового турнира серии WTA 250 в новозеландском Окленде.

Для Элины это 19-й трофей WTA в карьере (не считая одного титула на WTA 125), и это рекордный для Украины результат.

Свитолина имеет отличный процент побед в финалах турниров WTA – 82,6% (19 трофеев из 23 попыток), у нее лишь 4 поражения в финалах. Однако в активе Элины нет ни одного выхода в финал турниров Grand Slam (лучший результат – полуфинал, трижды).

В общей сложности 7 украинок выигрывали титулы на соревнованиях основного WTA Tour.

Украинские теннисистки – победители турниров WTA (одиночный разряд)

Элина Свитолина : 19 титулов

: 19 титулов Леся Цуренко: 4 титула

Даяна Ястремская: 3 титула

Наталья Медведева: 3 титула (плюс 1 трофей под флагом СССР)

Алена Бондаренко: 2 титула

Екатерина Володько (Бондаренко): 2 титула

Марта Костюк: 1 титул

Суммарно. Украинские теннисистки: 34 титула

Турниры менее престижной серии WTA 125, которые считаются отдельно, выигрывали (в одиночном разряде):

Александра Олейникова (3), Ангелина Калинина (2), Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Байндл (Козлова) – (по 1)

Инфографика. Трофеи WTA

Фотогалерея