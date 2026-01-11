Плюс 1 трофей. Сколько титулов выиграли украинские теннисистки за историю
Элина Свитолина возглавляет титульный рейтинг с 19 трофеями WTA
Украинские теннисистки выиграли 34 титула WTA в одиночном разряде за всю историю (за 34 года независимости).
11 января 31-летняя украинка Элина Свитолина одолела Ван Синьюй из Китая со счетом 6:3, 7:6 (8:6) и завоевала трофей хардового турнира серии WTA 250 в новозеландском Окленде.
Для Элины это 19-й трофей WTA в карьере (не считая одного титула на WTA 125), и это рекордный для Украины результат.
Свитолина имеет отличный процент побед в финалах турниров WTA – 82,6% (19 трофеев из 23 попыток), у нее лишь 4 поражения в финалах. Однако в активе Элины нет ни одного выхода в финал турниров Grand Slam (лучший результат – полуфинал, трижды).
В общей сложности 7 украинок выигрывали титулы на соревнованиях основного WTA Tour.
Украинские теннисистки – победители турниров WTA (одиночный разряд)
- Элина Свитолина: 19 титулов
- Леся Цуренко: 4 титула
- Даяна Ястремская: 3 титула
- Наталья Медведева: 3 титула (плюс 1 трофей под флагом СССР)
- Алена Бондаренко: 2 титула
- Екатерина Володько (Бондаренко): 2 титула
- Марта Костюк: 1 титул
Суммарно. Украинские теннисистки: 34 титула
Турниры менее престижной серии WTA 125, которые считаются отдельно, выигрывали (в одиночном разряде):
- Александра Олейникова (3), Ангелина Калинина (2), Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Байндл (Козлова) – (по 1)
