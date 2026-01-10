Свитолина проведет 23-й финал в карьере. Сколько выиграла титулов?
Элина сыграет в решающем матче турнира в новозеландском Окленде
Украинская теннисистка Элина Свитолина готовится сыграть 23-й финал в карьере на турнирах WTA.
В решающем матче турнира WTA 250 в новозеландском Окленде она встретится с Ван Синьюй из Китая.
Ранее Свитолина выходила в финал турниров WTA 22 раза в одиночном разряде и завоевала 18 титулов (лишь 4 поражения в финалах).
Среди ее побед – WTA Finals 2018 (самый престижный турнир после турниров Большого шлема), а также многочисленные титулы серий WTA 1000 (4 трофея), WTA 500 (2 победы) и WTA 250 (11 титулов) на различных покрытиях.
Свитолина имеет отличный процент побед в финалах турниров WTA – 81,8% (18 трофеев из 22 попыток). Однако в ее активе нет ни одного выхода в финал турниров Большого шлема (лучший результат – полуфинал, трижды).
Все 22 финала Элины Свитолиной в карьере (18 титулов, 4 поражения)
