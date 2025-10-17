Осака снялась с турнира в Осаке. Кто вышел в полуфинал турнира WTA 250?
Полуфиналы: Жаклин Кристиан – Тереза Валентова, Лейла Фернандес – Сорана Кырстя
В японском городе Осака продолжается женский теннисный турнир серии WTA 250 под названием Japan Open 2025.
В четвертьфиналах турнира прошло несколько интересных матчей, а также определились пары полуфиналисток.
Японка Наоми Осака, лидер посева, снялась с матча на домашнем турнире из-за травмы левой ноги, и Жаклин Кристиан из Румынии автоматически вышла в полуфинал.
В полуфиналах сыграют: Жаклин Кристиан (Румыния) – Тереза Валентова (Чехия), Лейла Фернандес (Канада) – Сорана Кырстя (Румыния).
🏆 WTA 250. Осака (Япония)
🎾 Четвертьфиналы, 17 октября 2025
- Жаклин Кристиан (Румыния) – Наоми Осака (Япония) [1] – w/o
- Тереза Валентова (Чехия) [Q] – Ольга Данилович (Сербия) [6] – 4:6, 6:2, 6:3
- Лейла Фернандес (Канада) [4] – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 7:6 (7:2), 6:3
- Сорана Кырстя (Румыния) – Виктория Голубич (Швейцария) – 2:6, 6:2, 6:2
🎾 Полуфиналы, 18 октября 2025
- Жаклин Кристиан (Румыния) – Тереза Валентова (Чехия) [Q]
- Лейла Фернандес (Канада) [4] – Сорана Кирстя (Румыния)
Сетка турнира
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ФК «Лесное» попал в сложное финансовое положение
Юлия сыграет в первом раунде квалификации с Евой Лис