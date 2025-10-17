Осака снялась с турнира в Осаке. Кто вышел в полуфинал турнира WTA 250?

В японском городе Осака продолжается женский теннисный турнир серии WTA 250 под названием Japan Open 2025.

В четвертьфиналах турнира прошло несколько интересных матчей, а также определились пары полуфиналисток.

Японка Наоми Осака, лидер посева, снялась с матча на домашнем турнире из-за травмы левой ноги, и Жаклин Кристиан из Румынии автоматически вышла в полуфинал.

В полуфиналах сыграют: Жаклин Кристиан (Румыния) – Тереза Валентова (Чехия), Лейла Фернандес (Канада) – Сорана Кырстя (Румыния).

🏆 WTA 250. Осака (Япония)

🎾 Четвертьфиналы, 17 октября 2025

Жаклин Кристиан (Румыния) – Наоми Осака (Япония) [1] – w/o

Тереза Валентова (Чехия) [Q] – Ольга Данилович (Сербия) [6] – 4:6, 6:2, 6:3

Лейла Фернандес (Канада) [4] – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 7:6 (7:2), 6:3

Сорана Кырстя (Румыния) – Виктория Голубич (Швейцария) – 2:6, 6:2, 6:2

🎾 Полуфиналы, 18 октября 2025

Жаклин Кристиан (Румыния) – Тереза Валентова (Чехия) [Q]

Лейла Фернандес (Канада) [4] – Сорана Кирстя (Румыния)

Сетка турнира