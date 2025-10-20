Рейтинг WTA. Свитолина спустилась на 14-ю позицию, прорыв Стародубцевой
Юлия поднялась на 19 позиций вверх и теперь занимает 112 место
WTA опубликовала обновленный рейтинг теннисисток мира по состоянию на 20 октября 2025 года.
В верхней части рейтинга произошли несколько перестановок. Жасмин Паолини из Италии поднялась на 6-ю позицию, а чемпионка турнира в Нинбо Елена Рыбакина из Казахстана – на 7-ю. А вот россиянка Мирра Андреева потеряла сразу три позиции и теперь идет 9-й.
Украинка Элина Свитолина, которая досрочно завершила сезон, опустилась на одну строчку и занимает 14-е место. Даяна Ястремская поднялась на две позиции и сейчас находится на 28-й.
Заметный рывок совершила Юлия Стародубцева, которая поднялась сразу на 19 мест вверх и теперь занимает 112-ю позицию. Александра Олейникова потеряла две строчки (139). Ангелина Калинина, не выступающая с июня, опустилась на 159-е место. Дарья Снигур поднялась на четыре позиции (170), а Анастасия Соболева – на три (262).
Рейтинг WTA на 20 октября 2025 года
- 1. Арина Соболенко – 10400
- 2. Ига Свентек (Польша) – 8768
- 3. Кори Гауфф (США) – 7873
- 4. Аманда Анисимова (США) – 5924
- 5. Джессика Пегула (США) – 5183
- 6. Жасмин Паолини (Италия) – 4525
- 7. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4505
- 8. Мэдисон Киз (США) – 4449
- 9. Мирра Андреева – 4319
- 10. Екатерина Александрова – 3375
Теннисистки из Украины:
- 14. Элина Свитолина – 2606
- 27. Марта Костюк – 1659
- 28. Даяна Ястремская – 1604
- 112. Юлия Стародубцева – 671
- 139. Александра Олейникова – 560
- 159. Ангелина Калинина – 462
- 170. Дарья Снигур – 435
- 262. Анастасия Соболева – 262
