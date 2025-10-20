Рейтинг WTA. Свитолина спустилась на 14-ю позицию, прорыв Стародубцевой

WTA опубликовала обновленный рейтинг теннисисток мира по состоянию на 20 октября 2025 года.

В верхней части рейтинга произошли несколько перестановок. Жасмин Паолини из Италии поднялась на 6-ю позицию, а чемпионка турнира в Нинбо Елена Рыбакина из Казахстана – на 7-ю. А вот россиянка Мирра Андреева потеряла сразу три позиции и теперь идет 9-й.

Украинка Элина Свитолина, которая досрочно завершила сезон, опустилась на одну строчку и занимает 14-е место. Даяна Ястремская поднялась на две позиции и сейчас находится на 28-й.

Заметный рывок совершила Юлия Стародубцева, которая поднялась сразу на 19 мест вверх и теперь занимает 112-ю позицию. Александра Олейникова потеряла две строчки (139). Ангелина Калинина, не выступающая с июня, опустилась на 159-е место. Дарья Снигур поднялась на четыре позиции (170), а Анастасия Соболева – на три (262).

Рейтинг WTA на 20 октября 2025 года

1. Арина Соболенко – 10400

2. Ига Свентек (Польша) – 8768

3. Кори Гауфф (США) – 7873

4. Аманда Анисимова (США) – 5924

5. Джессика Пегула (США) – 5183

6. Жасмин Паолини (Италия) – 4525

7. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4505

8. Мэдисон Киз (США) – 4449

9. Мирра Андреева – 4319

10. Екатерина Александрова – 3375

Теннисистки из Украины: