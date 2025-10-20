Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рейтинг WTA. Свитолина спустилась на 14-ю позицию, прорыв Стародубцевой
WTA
20 октября 2025, 15:19
Рейтинг WTA. Свитолина спустилась на 14-ю позицию, прорыв Стародубцевой

Юлия поднялась на 19 позиций вверх и теперь занимает 112 место

Рейтинг WTA. Свитолина спустилась на 14-ю позицию, прорыв Стародубцевой
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

WTA опубликовала обновленный рейтинг теннисисток мира по состоянию на 20 октября 2025 года.

В верхней части рейтинга произошли несколько перестановок. Жасмин Паолини из Италии поднялась на 6-ю позицию, а чемпионка турнира в Нинбо Елена Рыбакина из Казахстана – на 7-ю. А вот россиянка Мирра Андреева потеряла сразу три позиции и теперь идет 9-й.

Украинка Элина Свитолина, которая досрочно завершила сезон, опустилась на одну строчку и занимает 14-е место. Даяна Ястремская поднялась на две позиции и сейчас находится на 28-й.

Заметный рывок совершила Юлия Стародубцева, которая поднялась сразу на 19 мест вверх и теперь занимает 112-ю позицию. Александра Олейникова потеряла две строчки (139). Ангелина Калинина, не выступающая с июня, опустилась на 159-е место. Дарья Снигур поднялась на четыре позиции (170), а Анастасия Соболева – на три (262).

Рейтинг WTA на 20 октября 2025 года

  • 1. Арина Соболенко – 10400
  • 2. Ига Свентек (Польша) – 8768
  • 3. Кори Гауфф (США) – 7873
  • 4. Аманда Анисимова (США) – 5924
  • 5. Джессика Пегула (США) – 5183
  • 6. Жасмин Паолини (Италия) – 4525
  • 7. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4505
  • 8. Мэдисон Киз (США) – 4449
  • 9. Мирра Андреева – 4319
  • 10. Екатерина Александрова – 3375

Теннисистки из Украины:

  • 14. Элина Свитолина – 2606
  • 27. Марта Костюк – 1659
  • 28. Даяна Ястремская – 1604
  • 112. Юлия Стародубцева – 671
  • 139. Александра Олейникова – 560
  • 159. Ангелина Калинина – 462
  • 170. Дарья Снигур – 435
  • 262. Анастасия Соболева – 262
По теме:
Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
КОСТЮК: «Свентек и Соболенко? Их уверенность совершенно другого уровня»
Сестры Колб стартовали в квалификации турнира WTA в Роверте. Как сыграли?
