Стародубцева за 3.5 часа уступила 14-й ракетке в 1/8 финала турнира в Нинбо

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо, Китай.

Во втором раунде украинка в трех сетах проиграла 14-й ракетке мира Белинде Бенчич (Швейцария) за 3 часа и 32 минуты.

WTA 500 Нинбо. Хард, 1/8 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) [6] – Юлия Стародубцева (Украина) – 5:7, 6:4, 7:5

В третьей партии Юлия отыгралась с 2:5, когда уступала с двумя брейками. Стародубцева спасла два матчбола в восьмом гейме, а в 11-м на своей подаче имела три геймбола, но не сумела их реализовать, после чего позволила Бенчич подать на поединок.

Стародубцева в Нинбо стартовала с квалификации и на своем пути обыграла Присциллу Хон, Тамару Корпач и Юлию Путинцеву. Украинка подходила к этому пятисотнику с семью поражениями подряд, а в итоге установила второй лучший винстрик в году – на тысячнике в Мадриде Стародубцева выиграла пять матчей.

Бенчич в четвертьфинале пятисотника поборется либо против Вероники Кудерметовой, либо против Жасмин Паолини.

Украину в Нинбо продолжит представлять Даяна Ястремская, которая 16 октября сыграет с Еленой Рыбакиной во втором круге.