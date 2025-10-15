Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стародубцева за 3.5 часа уступила 14-й ракетке в 1/8 финала турнира в Нинбо
WTA
15 октября 2025, 11:57 | Обновлено 15 октября 2025, 12:06
Юлия в напряженных трех сетах проиграла Белинде Бенчич во втором раунде пятисотника

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо, Китай.

Во втором раунде украинка в трех сетах проиграла 14-й ракетке мира Белинде Бенчич (Швейцария) за 3 часа и 32 минуты.

WTA 500 Нинбо. Хард, 1/8 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) [6] – Юлия Стародубцева (Украина) – 5:7, 6:4, 7:5

В третьей партии Юлия отыгралась с 2:5, когда уступала с двумя брейками. Стародубцева спасла два матчбола в восьмом гейме, а в 11-м на своей подаче имела три геймбола, но не сумела их реализовать, после чего позволила Бенчич подать на поединок.

Стародубцева в Нинбо стартовала с квалификации и на своем пути обыграла Присциллу Хон, Тамару Корпач и Юлию Путинцеву. Украинка подходила к этому пятисотнику с семью поражениями подряд, а в итоге установила второй лучший винстрик в году – на тысячнике в Мадриде Стародубцева выиграла пять матчей.

Бенчич в четвертьфинале пятисотника поборется либо против Вероники Кудерметовой, либо против Жасмин Паолини.

Украину в Нинбо продолжит представлять Даяна Ястремская, которая 16 октября сыграет с Еленой Рыбакиной во втором круге.

По теме:
Ястремская стартовала на пятисотнике в Нинбо с победы над юной звездой
Даяна Ястремская – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Виктория Мбоко. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Нинбо
Юлия Стародубцева Белинда Бенчич WTA Нинбо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Андрій Заліщук
Це саме той випадок, коли за поразку не соромно, билася на рівних, молодець!
Ответить
+2
Alehandro
Стандартна ситуація: закамбечила і розслабилася, вирішивши, що найскладніша робота позаду...  а перемога була так близько
Ответить
0
