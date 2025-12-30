Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
30 декабря 2025, 01:13 |
Барселона готовит громкий трансфер топ-форварда: кто заменит Левандовски?

Руководство сине–гранатовых изучает вариант с бесплатным трансфером

Барселона готовит громкий трансфер топ-форварда: кто заменит Левандовски?
Каталонская «Барселона» проявляет заинтересованность в услугах форварда туринского «Ювентуса» Душана Влаховича. Срок действия соглашения сербского нападающего с итальянским грандом подходит к концу уже после завершения этого сезона.

Как сообщает издание Marca, руководство «сине–гранатовых» изучает вариант с бесплатным трансфером игрока летом или же его приобретение за умеренную цену во время зимнего окна. Сейчас «Барса» находится в поиске футболиста, способного в перспективе заменить Роберта Левандовски, дальнейшее пребывание которого в команде остается неочевидным.

Несмотря на то, что наставник Ганс–Дитер Флик ценит вклад Феррана Торреса, президент Жоан Лапорта нацелен на усиление линии атаки звездой мирового уровня.

Ожидается, что каталонцы смогут предложить Влаховичу приличные финансовые условия, хотя его оклад, вероятно, будет меньше нынешних выплат в Турине. В текущем розыгрыше Серии А Душан принял участие в 13 поединках, отличившись 3 забитыми мячами.

Барселона Душан Влахович Роберт Левандовски Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Ювентус трансферы Ла Лиги
