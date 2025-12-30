Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико продал защитника за 500 тысяч евро середняку Ла Лиги
Испания
30 декабря 2025, 00:58 | Обновлено 30 декабря 2025, 01:00
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико продал защитника за 500 тысяч евро середняку Ла Лиги

Хави Галан стал новым игроком «Осасуны»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Галан

Мадридский «Атлетико» официально отпустил 31-летнего защитника Хави Галана в испанский клуб «Осасуна». За опытного футболиста «матрасники» получили 500 тысяч евро.

По информации пресс-службы «Осасуны», Галан подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года.

Если стороны по завершении соглашения продолжат сотрудничество, мадридский клуб будет иметь право получать дополнительные 500 тысяч евро за каждый сезон Хави в «Осасуне».

Фланговый защитник перебрался в «Атлетико» летом 2023 года из «Сельты». За мадридский клуб Хави успел провести лишь 56 матчей, в которых отдал семь результативных передач.

Хави Галан Осасуна Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Андрей Витренко Источник: ФК Осасуна
