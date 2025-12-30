ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико продал защитника за 500 тысяч евро середняку Ла Лиги

Мадридский «Атлетико» официально отпустил 31-летнего защитника Хави Галана в испанский клуб «Осасуна». За опытного футболиста «матрасники» получили 500 тысяч евро.

По информации пресс-службы «Осасуны», Галан подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года.

Если стороны по завершении соглашения продолжат сотрудничество, мадридский клуб будет иметь право получать дополнительные 500 тысяч евро за каждый сезон Хави в «Осасуне».

Фланговый защитник перебрался в «Атлетико» летом 2023 года из «Сельты». За мадридский клуб Хави успел провести лишь 56 матчей, в которых отдал семь результативных передач.

COMUNICADO OFICIAL | Osasuna alcanza un acuerdo con el Atlético de Madrid para la incorporación de Javi Galán.#BienvenidoJaviGalán | #OngiEtorriJaviGalánhttps://t.co/HbOETB6ksL pic.twitter.com/IbPWIT9ALX — C. A. OSASUNA (@Osasuna) December 24, 2025