ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико продал защитника за 500 тысяч евро середняку Ла Лиги
Хави Галан стал новым игроком «Осасуны»
Мадридский «Атлетико» официально отпустил 31-летнего защитника Хави Галана в испанский клуб «Осасуна». За опытного футболиста «матрасники» получили 500 тысяч евро.
По информации пресс-службы «Осасуны», Галан подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года.
Если стороны по завершении соглашения продолжат сотрудничество, мадридский клуб будет иметь право получать дополнительные 500 тысяч евро за каждый сезон Хави в «Осасуне».
Фланговый защитник перебрался в «Атлетико» летом 2023 года из «Сельты». За мадридский клуб Хави успел провести лишь 56 матчей, в которых отдал семь результативных передач.
COMUNICADO OFICIAL | Osasuna alcanza un acuerdo con el Atlético de Madrid para la incorporación de Javi Galán.#BienvenidoJaviGalán | #OngiEtorriJaviGalánhttps://t.co/HbOETB6ksL pic.twitter.com/IbPWIT9ALX— C. A. OSASUNA (@Osasuna) December 24, 2025
Javi Galán ya está ejercitándose en Tajonar con el resto de sus compañeros.— C. A. OSASUNA (@Osasuna) December 29, 2025
¡Bienvenido, @javiergalangil! pic.twitter.com/TZ1HmiAW1D
