Клуб из Мадрида окончательно отказался от звезды из Украины
Артем Довбик не перейдет в «Атлетико»
Мадридский «Атлетико» окончательно определился с будущим Александера Серлота, и это решение напрямую коснулось Артема Довбика.
По информации испанских СМИ, норвежский форвард стал ключевой фигурой в планах Диего Симеоне на вторую часть сезона, поэтому клуб отверг вариант с приглашением украинского нападающего.
Довбика предлагали «матрасникам» как альтернативу на фоне интереса «Фенербахче» к Серлоту, однако в Мадриде сделали ставку на уже сыгранное атакующее трио с Гризманном и Хулианом Альваресом.
«Атлетико» готов отпустить Серлота только за 35 млн евро, а отказ от трансфера Довбика только подчеркнул доверие Симеоне к норвежцу.
Ранее сообщалось о том, что Довбиком интересуются два клуба АПЛ.
