Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб из Мадрида окончательно отказался от звезды из Украины
Испания
29 декабря 2025, 19:46 | Обновлено 29 декабря 2025, 19:57
595
0

Клуб из Мадрида окончательно отказался от звезды из Украины

Артем Довбик не перейдет в «Атлетико»

29 декабря 2025, 19:46 | Обновлено 29 декабря 2025, 19:57
595
0
Клуб из Мадрида окончательно отказался от звезды из Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Мадридский «Атлетико» окончательно определился с будущим Александера Серлота, и это решение напрямую коснулось Артема Довбика.

По информации испанских СМИ, норвежский форвард стал ключевой фигурой в планах Диего Симеоне на вторую часть сезона, поэтому клуб отверг вариант с приглашением украинского нападающего.

Довбика предлагали «матрасникам» как альтернативу на фоне интереса «Фенербахче» к Серлоту, однако в Мадриде сделали ставку на уже сыгранное атакующее трио с Гризманном и Хулианом Альваресом.

«Атлетико» готов отпустить Серлота только за 35 млн евро, а отказ от трансфера Довбика только подчеркнул доверие Симеоне к норвежцу.

Ранее сообщалось о том, что Довбиком интересуются два клуба АПЛ.

По теме:
Будущее украинца уже определено. Рома установила цену на Довбика
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Стала известна точная сумма, за которую Трабзонспор готов продать Батагова
Рома Рим трансферы Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Александер Серлот
Дмитрий Олийченко Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
Бокс | 29 декабря 2025, 17:59 8
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте

Авария случилась в Нигерии

Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Футбол | 29 декабря 2025, 02:32 0
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»

Пономаренко раскрылся при Костюке

В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
Футбол | 29.12.2025, 08:28
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»
Футбол | 29.12.2025, 18:59
Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»
Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
Футбол | 29.12.2025, 07:21
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
27.12.2025, 21:03 4
Футбол
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
29.12.2025, 09:00
Война
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 2
Бокс
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 40
Футбол
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 3
Бокс
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем