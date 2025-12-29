Клуб из Мадрида окончательно отказался от звезды из Украины

Мадридский «Атлетико» окончательно определился с будущим Александера Серлота, и это решение напрямую коснулось Артема Довбика.

По информации испанских СМИ, норвежский форвард стал ключевой фигурой в планах Диего Симеоне на вторую часть сезона, поэтому клуб отверг вариант с приглашением украинского нападающего.

Довбика предлагали «матрасникам» как альтернативу на фоне интереса «Фенербахче» к Серлоту, однако в Мадриде сделали ставку на уже сыгранное атакующее трио с Гризманном и Хулианом Альваресом.

«Атлетико» готов отпустить Серлота только за 35 млн евро, а отказ от трансфера Довбика только подчеркнул доверие Симеоне к норвежцу.

Ранее сообщалось о том, что Довбиком интересуются два клуба АПЛ.