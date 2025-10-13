Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
WTA
13 октября 2025, 12:47 | Обновлено 13 октября 2025, 12:54
196
2

Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо

Юлия в двух сетах переиграла представительницу Казахстана в первом раунде турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) продолжает успешное выступление на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо, Китай.

В первом раунде основной сетки украинка в двух сетах разобралась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (WTA 69) за 1 час и 40 минут.

WTA 500 Нинбо. Хард, 1/16 финала

Юлия Путинцева (Казахстан) [Q] – Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – 4:6, 2:6

Стародубцева провела первое очное противостояние против Путинцевой.

Юлия в Нинбо стартовала с квалификации, где прошла Присциллу Хон и Тамару Корпач. Стародубцева добыла первую победу в основной сетке соревнований на уровне Тура с июля, когда добралась до третьего круга тысячника в Монреале.

Следующей соперницей Стародубцевой будет шестая сеяная Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 14), которая в 1/16 финала одолела Магду Линетт (Польша, WTA 56) со счетом 6:3, 6:2.

Помимо Стародубцевой, Украину в одиночном разряде Нинбо представит Даяна Ястремская, которая в первом раунде встретится с Викторией Мбоко.

По теме:
Людмила Киченок с напарницей стартовали в Нинбо, обыграв вторых сеяных
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Нинбо на 13 октября
Киченок сыграет в парном разряде пятисотника в Нинбо. Известны соперницы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Alehandro
Красава!   Трошки неочікувано, зважаючи на не дуже добру тенденцію у результатах
Ответить
+1
C.Пеклов
Молодець!Так, помилок ще вистачає, але в цілому дуже добротний теніс!Бенчіч наступна,тут буде дуже  важко,але сподіваюся Юля просто так не здасться!
Ответить
0
