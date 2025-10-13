Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Юлия в двух сетах переиграла представительницу Казахстана в первом раунде турнира
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) продолжает успешное выступление на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо, Китай.
В первом раунде основной сетки украинка в двух сетах разобралась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (WTA 69) за 1 час и 40 минут.
WTA 500 Нинбо. Хард, 1/16 финала
Юлия Путинцева (Казахстан) [Q] – Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – 4:6, 2:6
Стародубцева провела первое очное противостояние против Путинцевой.
Юлия в Нинбо стартовала с квалификации, где прошла Присциллу Хон и Тамару Корпач. Стародубцева добыла первую победу в основной сетке соревнований на уровне Тура с июля, когда добралась до третьего круга тысячника в Монреале.
Следующей соперницей Стародубцевой будет шестая сеяная Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 14), которая в 1/16 финала одолела Магду Линетт (Польша, WTA 56) со счетом 6:3, 6:2.
Помимо Стародубцевой, Украину в одиночном разряде Нинбо представит Даяна Ястремская, которая в первом раунде встретится с Викторией Мбоко.
