Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 24 до 30 ноября

W75 Плэйфорд (Австралия – хард), City of Playford Tennis International

Одиночный разряд, первый круг

Юлия Стародубцева (Украина, 1) – Валентина Иванов (Австралия) – ТВА

W75 Фуджаира (ОАЭ – хард), 1st Fujairah W75 Championships 2025

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Мария Берген (Украина) – Марцелина Подлиньска (Польша, 15) – 1:6, 2:6

Одиночный разряд, первый круг

Дарья Снигур (Украина, 5) – Эрика Андреева – 24.11, не ранее 15:00

W50 Ортизеи (Италия – хард)

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Анастасия Фирман (Украина, 8) – Николь Гадиент (Швейцария, 16) – 6:4, 6:1

Одиночный разряд, первый круг

Анастасия Фирман (Украина) – ТВА

W35 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Мария Шмелева – Николь Негря (Украина) – 6:2, 7:6 (7:5)

Стефания Карпалюк (Украина) – Хелена Музинич (Сербия) – 6:7 (5:7), 2:6

Мария Емшанова (Украина) – Алессия Маринеску (Румыния, 15) – 4:6, 7:6 (7:4), 10:4

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Кристина Почтовик (Украина, 6) – Джулия Мусат (Румыния) – 24.11

W35 Монастир (Тунис – хард), Magic Hoteks Tour by FTT

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Алеся Рева (Украина) – Кристал Лопес (Бельгия, 16) – 24.11

Одиночный разряд, первый круг

Елизавета Котляр (Украина) – ТВА

W15 Лоусада (Португалия – хард, зал), Lousada Indoor Open II

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Эмилия Колетич (Швеция) – Кристина Возняк (Украина, 10) – 3:6, 2:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Карла Томал (Португалия, 5) – Кристина Возняк (Украина, 10) – 24.11

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 23 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Дарья Волкова (Украина) – Майя Прия (Великобритания) – 6:0, 6:0

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Ю Шань (Китай, 8) – Дарья Волкова (Украина) – 24.11

W15 Торелло (Испания – хард)

Одиночный разряд, квалификация, первый круг