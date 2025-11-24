Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 24 до 30 ноября
W75 Плэйфорд (Австралия – хард), City of Playford Tennis International
Одиночный разряд, первый круг
- Юлия Стародубцева (Украина, 1) – Валентина Иванов (Австралия) – ТВА
- Катарина Завацкая (Украина) – Александра Осборн (Австралия) – 25.11, 01:30
W75 Фуджаира (ОАЭ – хард), 1st Fujairah W75 Championships 2025
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Мария Берген (Украина) – Марцелина Подлиньска (Польша, 15) – 1:6, 2:6
Одиночный разряд, первый круг
- Дарья Снигур (Украина, 5) – Эрика Андреева – 24.11, не ранее 15:00
W50 Ортизеи (Италия – хард)
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Анастасия Фирман (Украина, 8) – Николь Гадиент (Швейцария, 16) – 6:4, 6:1
Одиночный разряд, первый круг
- Анастасия Фирман (Украина) – ТВА
W35 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Мария Шмелева – Николь Негря (Украина) – 6:2, 7:6 (7:5)
- Стефания Карпалюк (Украина) – Хелена Музинич (Сербия) – 6:7 (5:7), 2:6
- Мария Емшанова (Украина) – Алессия Маринеску (Румыния, 15) – 4:6, 7:6 (7:4), 10:4
- Елизавета Привалова – Анастасия Николаева (Украина) – 0:6, 0:6
- Элен Граб (Украина) – Киара Кучикова (Словакия, 16) – 1:6, 2:6
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Кристина Почтовик (Украина, 6) – Джулия Мусат (Румыния) – 24.11
- Хелена Музинич (Сербия) – Мария Емшанова (Украина) – 24.11
- Анастасия Николаева (Украина) – Киара Кучикова (Словакия, 16) – 24.11
W35 Монастир (Тунис – хард), Magic Hoteks Tour by FTT
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Алеся Рева (Украина) – Кристал Лопес (Бельгия, 16) – 24.11
Одиночный разряд, первый круг
- Елизавета Котляр (Украина) – ТВА
W15 Лоусада (Португалия – хард, зал), Lousada Indoor Open II
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Эмилия Колетич (Швеция) – Кристина Возняк (Украина, 10) – 3:6, 2:6
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Карла Томал (Португалия, 5) – Кристина Возняк (Украина, 10) – 24.11
- Мария Ноздрачева (Украина, 7) – Бэйлен Браун (США, 11) – 24.11, не ранее 14:30
W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 23 Sharm Elsheikh Women's Future
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Дарья Волкова (Украина) – Майя Прия (Великобритания) – 6:0, 6:0
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Ю Шань (Китай, 8) – Дарья Волкова (Украина) – 24.11
W15 Торелло (Испания – хард)
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Полина Козелло (Украина) – Нага Рошне Арункумар (Индия) – 3:6, 6:3, 4:10
- Евгения Зеленская (Украина) – Жюстин Бретнаше (Франция, 16) – 6:1, 5:7, 6:10
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На данный момент Мирон Богданович считает лучшим легионером Виталия Миколенко
Александра одолела Леолию Жанжан в финале соревнований в Чили