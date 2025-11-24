Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
24 ноября 2025, 14:14 |
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 24 до 30 ноября

W75 Плэйфорд (Австралия – хард), City of Playford Tennis International

Одиночный разряд, первый круг

  • Юлия Стародубцева (Украина, 1) – Валентина Иванов (Австралия) – ТВА
  • Катарина Завацкая (Украина) – Александра Осборн (Австралия) – 25.11, 01:30

W75 Фуджаира (ОАЭ – хард), 1st Fujairah W75 Championships 2025

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Мария Берген (Украина) – Марцелина Подлиньска (Польша, 15) – 1:6, 2:6

Одиночный разряд, первый круг

  • Дарья Снигур (Украина, 5) – Эрика Андреева – 24.11, не ранее 15:00

W50 Ортизеи (Италия – хард)

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Анастасия Фирман (Украина, 8) – Николь Гадиент (Швейцария, 16) – 6:4, 6:1

Одиночный разряд, первый круг

  • Анастасия Фирман (Украина) – ТВА

W35 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Мария Шмелева – Николь Негря (Украина) – 6:2, 7:6 (7:5)
  • Стефания Карпалюк (Украина) – Хелена Музинич (Сербия) – 6:7 (5:7), 2:6
  • Мария Емшанова (Украина) – Алессия Маринеску (Румыния, 15) – 4:6, 7:6 (7:4), 10:4
  • Елизавета Привалова – Анастасия Николаева (Украина) – 0:6, 0:6
  • Элен Граб (Украина) – Киара Кучикова (Словакия, 16) – 1:6, 2:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Кристина Почтовик (Украина, 6) – Джулия Мусат (Румыния) – 24.11
  • Хелена Музинич (Сербия) – Мария Емшанова (Украина) – 24.11
  • Анастасия Николаева (Украина) – Киара Кучикова (Словакия, 16) – 24.11

W35 Монастир (Тунис – хард), Magic Hoteks Tour by FTT

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Алеся Рева (Украина) – Кристал Лопес (Бельгия, 16) – 24.11

Одиночный разряд, первый круг

  • Елизавета Котляр (Украина) – ТВА

W15 Лоусада (Португалия – хард, зал), Lousada Indoor Open II

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Эмилия Колетич (Швеция) – Кристина Возняк (Украина, 10) – 3:6, 2:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Карла Томал (Португалия, 5) – Кристина Возняк (Украина, 10) – 24.11
  • Мария Ноздрачева (Украина, 7) – Бэйлен Браун (США, 11) – 24.11, не ранее 14:30

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 23 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Дарья Волкова (Украина) – Майя Прия (Великобритания) – 6:0, 6:0

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Ю Шань (Китай, 8) – Дарья Волкова (Украина) – 24.11

W15 Торелло (Испания – хард)

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Полина Козелло (Украина) – Нага Рошне Арункумар (Индия) – 3:6, 6:3, 4:10
  • Евгения Зеленская (Украина) – Жюстин Бретнаше (Франция, 16) – 6:1, 5:7, 6:10
По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 24–30.11
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
ITF World Tennis Tour Юлия Стародубцева Катарина Завацкая Дарья Снигур Мария Берген Анастасия Фирман ITF Анталья Кристина Почтовик ITF Монастир Елизавета Котляр Мария Ноздрачева Кристина Возняк ITF Шарм-эш-Шейх
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
