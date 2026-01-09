Дарья Снигур – Джоанна Гарленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 149) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 125 в Канберре, Австралия.

В полуфинале украинка сыграет против представительницы Китайского Тайбэя Джоанны Гарленд (WTA 129). Поединок начнется ориентировочно в 01:30 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале поборется либо с Полиной Кудерметовой, либо с Химено Сакацуме.