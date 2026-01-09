Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
09 января 2026, 01:35
Дарья Снигур – Джоанна Гарленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Канберре

Instagram. Дарья Снигур

9 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 149) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 125 в Канберре, Австралия.

В полуфинале украинка сыграет против представительницы Китайского Тайбэя Джоанны Гарленд (WTA 129). Поединок начнется ориентировочно в 01:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале поборется либо с Полиной Кудерметовой, либо с Химено Сакацуме.

📺 Видеотрансляция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
