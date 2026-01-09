WTA09 января 2026, 01:35 |
449
0
Дарья Снигур – Джоанна Гарленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Канберре
09 января 2026, 01:35 |
449
0
9 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 149) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 125 в Канберре, Австралия.
В полуфинале украинка сыграет против представительницы Китайского Тайбэя Джоанны Гарленд (WTA 129). Поединок начнется ориентировочно в 01:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в финале поборется либо с Полиной Кудерметовой, либо с Химено Сакацуме.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 января 2026, 22:08 11
Парижане спасли матч, а затем взяли трофей
Биатлон | 08 января 2026, 16:31 20
А все так ждали возвращения Юлии
Биатлон | 08.01.2026, 09:57
Теннис | 08.01.2026, 18:04
Футбол | 08.01.2026, 07:22
Комментарии 0
Популярные новости
07.01.2026, 14:55 28
07.01.2026, 02:02 2
07.01.2026, 06:02 5
08.01.2026, 09:33 11
08.01.2026, 13:50 1
07.01.2026, 05:02 7
07.01.2026, 14:10 6
07.01.2026, 03:42