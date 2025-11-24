Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 24–30.11
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 24 до 30 ноября
М25 Бхопал (Индия – хард), Arera Club M25 ITF Tennis Tournament 2025
Одиночный разряд, первый круг
- Вадим Коновчук (Украина) – Сиддхант Бантхиа (Индия) – 25.11, не ранее 10:00
Парный разряд, первый круг
- Вадим Коновчук (Украина) и Пьетро Муджелли (Италия) – Аджай Малик (Индия) и Кахир Малик (Индия) – ТВА
М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Тимофей Милованов (Украина) – Юго Узлу (Швейцария, 15) – 0:6, 1:6
- Джаишнав Шинде (Индия) – Андрей Мельнычын (Украина) – 6:2, 6:2
- Тимофей Карпалюк (Украина) – Керем Биберли (Турция) – 0:6, 3:6
Одиночный разряд, первый круг
Александр Овчаренко (Украина) – ТВА
М25 Градец Кралове (Чехия – хард, зал), HIT Open Hradec Kralove 2025
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Майкл Савано (США) – Андрей Порицкий (Украина, 12) – 6:3, 6:1
- Виталий Гнидец (Украина) – Патрик Принот (Италия, 14) – 7:5, 6:2
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Адам Соке (Венгрия, 6) – Виталий Гнидец (Украина) – 5:1 RET
М25 Луанда (Ангола – хард). Kikuxi Open III
Одиночный разряд, первый круг
- Эрик Ваншельбойм (Украина) – ТВА
М25 Эраклион (Греция – хард), M25 Heraklion
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Максим Колб (Украина) – Экторас Цацакис (Греция) – 1:6, 3:6
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Георгиос Миталас (Греция) – Максим Калабишка (Украина, 11) – 24.11, не ранее 13:00
М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 23 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Даниил Варакса – Владимир Ужиловский (Украина) – 6:3, 3:6, 4:10
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Владимир Ужиловский (Украина) – Александр Ушаков (13) – w/o
М15 Фан Тьет (Вьетнам – хард), Novaworld Phan Thiet Professional Men Tennis Series M15
Одиночный разряд, первый круг
- Тимур Бельдюгин (Украина) – Николай Голяк (4) – 25.11, 04:30
Парный разряд, первый круг
- Тимур Бельдюгин (Украина) и Артюр Ляборд (Швейцария) – Коскэ Огура (Япония) и Юто Оки (Япония) – 25.11, не ранее 08:00
М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours By FTT
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Владимир Якубенко (Украина, 3) – Даниэле Аугенти (Италия) – 6:3, 6:1
Одиночный разряд, квалификация, третий круг
- Владимир Якубенко (Украина, 3) – Мерт Оздемир (Турция) – ТВА
