24 ноября 2025, 14:15
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 24–30.11
blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 24 до 30 ноября

М25 Бхопал (Индия – хард), Arera Club M25 ITF Tennis Tournament 2025

Одиночный разряд, первый круг

  • Вадим Коновчук (Украина) – Сиддхант Бантхиа (Индия) – 25.11, не ранее 10:00

Парный разряд, первый круг

  • Вадим Коновчук (Украина) и Пьетро Муджелли (Италия) – Аджай Малик (Индия) и Кахир Малик (Индия) – ТВА

М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Тимофей Милованов (Украина) – Юго Узлу (Швейцария, 15) – 0:6, 1:6
  • Джаишнав Шинде (Индия) – Андрей Мельнычын (Украина) – 6:2, 6:2
  • Тимофей Карпалюк (Украина) – Керем Биберли (Турция) – 0:6, 3:6

Одиночный разряд, первый круг

Александр Овчаренко (Украина) – ТВА

М25 Градец Кралове (Чехия – хард, зал), HIT Open Hradec Kralove 2025

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Майкл Савано (США) – Андрей Порицкий (Украина, 12) – 6:3, 6:1
  • Виталий Гнидец (Украина) – Патрик Принот (Италия, 14) – 7:5, 6:2

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Адам Соке (Венгрия, 6) – Виталий Гнидец (Украина) – 5:1 RET

М25 Луанда (Ангола – хард). Kikuxi Open III

Одиночный разряд, первый круг

  • Эрик Ваншельбойм (Украина) – ТВА

М25 Эраклион (Греция – хард), M25 Heraklion

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Максим Колб (Украина) – Экторас Цацакис (Греция) – 1:6, 3:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Георгиос Миталас (Греция) – Максим Калабишка (Украина, 11) – 24.11, не ранее 13:00

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 23 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Даниил Варакса – Владимир Ужиловский (Украина) – 6:3, 3:6, 4:10

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Владимир Ужиловский (Украина) – Александр Ушаков (13) – w/o

М15 Фан Тьет (Вьетнам – хард), Novaworld Phan Thiet Professional Men Tennis Series M15

Одиночный разряд, первый круг

  • Тимур Бельдюгин (Украина) – Николай Голяк (4) – 25.11, 04:30

Парный разряд, первый круг

  • Тимур Бельдюгин (Украина) и Артюр Ляборд (Швейцария) – Коскэ Огура (Япония) и Юто Оки (Япония) – 25.11, не ранее 08:00

М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours By FTT

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Владимир Якубенко (Украина, 3) – Даниэле Аугенти (Италия) – 6:3, 6:1

Одиночный разряд, квалификация, третий круг

  • Владимир Якубенко (Украина, 3) – Мерт Оздемир (Турция) – ТВА
По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
