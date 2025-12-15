ITF15 декабря 2025, 17:55 |
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 15-21.12
Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 15 до 21 декабря
Мужчины
М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Максим Хлывнюк (Украина) – Марко Николич (Сербия) – 1:6, 0:6
М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Александр Реко (Франция, 5) – Арсений Миронов (Украина) – 6:0, 6:0
Женщины
W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Фара Эддар (Алжир) – Ева Галиевская (Украина) – 5:7, 1:6
- Ульяна Грабавец (5) – Анастасия Запарынюк (Украина) – 4:6, 3:6
- Анастасия Николаева (Украина) – Мелинда Биро (Венгрия) – 4:6, 7:5, 10:4
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Мелисса Бойден (Великобритания) – Ева Галиевская (Украина) – 6:3, 6:2
- Анастасия Запарынюк (Украина) – Зала Бизьяк (Словения) – 4:6, 6:3, 10:8
- Илинка Сагмар (Румыния) – Анастасия Николаева (Украина) – 3:6, 0:1 RET
Одиночный разряд, квалификация, третий круг
- Анастасия Запарынюк (Украина) – Анастасия Мозгалева (15) – 16.12, 09:30
- Анастасия Николаева (Украина) – Лив Булар (Франция) – 16.12, 10:30
Одиночный разряд, первый круг
- Кристина Почтовик (Украина) – София Роккетти (Италия, 6) – ТВА
Парный разряд, первый круг
- Кристина Почтовик (Украина) и Илинка Сагмар (Румыния) – Маддалена Джордано (Италия) и Камилла Дзанолини (Италия) – 16.12, не ранее 15:00
- Асылжан Арыстанбекова (Казахтан) и Ингкар Дюсебай (Казахстан) – Серафима Васильева (Украина) и София Васильева (Украина) – 16.12, не ранее 13:30
