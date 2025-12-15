Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
ITF
15 декабря 2025, 17:55
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 15-21.12

Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 15-21.12
blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 15 до 21 декабря

Мужчины

М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Максим Хлывнюк (Украина) – Марко Николич (Сербия) – 1:6, 0:6

М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Александр Реко (Франция, 5) – Арсений Миронов (Украина) – 6:0, 6:0

Женщины

W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Фара Эддар (Алжир) – Ева Галиевская (Украина) – 5:7, 1:6
  • Ульяна Грабавец (5) – Анастасия Запарынюк (Украина) – 4:6, 3:6
  • Анастасия Николаева (Украина) – Мелинда Биро (Венгрия) – 4:6, 7:5, 10:4

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Мелисса Бойден (Великобритания) – Ева Галиевская (Украина) – 6:3, 6:2
  • Анастасия Запарынюк (Украина) – Зала Бизьяк (Словения) – 4:6, 6:3, 10:8
  • Илинка Сагмар (Румыния) – Анастасия Николаева (Украина) – 3:6, 0:1 RET

Одиночный разряд, квалификация, третий круг

  • Анастасия Запарынюк (Украина) – Анастасия Мозгалева (15) – 16.12, 09:30
  • Анастасия Николаева (Украина) – Лив Булар (Франция) – 16.12, 10:30

Одиночный разряд, первый круг

  • Кристина Почтовик (Украина) – София Роккетти (Италия, 6) – ТВА

Парный разряд, первый круг

  • Кристина Почтовик (Украина) и Илинка Сагмар (Румыния) – Маддалена Джордано (Италия) и Камилла Дзанолини (Италия) – 16.12, не ранее 15:00
  • Асылжан Арыстанбекова (Казахтан) и Ингкар Дюсебай (Казахстан) – Серафима Васильева (Украина) и София Васильева (Украина) – 16.12, не ранее 13:30
ITF World Tennis Tour ITF Анталья ITF Монастир Анастасия Запаринюк Кристина Почтовик
