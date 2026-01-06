WTA06 января 2026, 13:17 |
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Брисбене на 7 января
В среду на пятисотнике сыграют Даяна Ястремская и Марта Костюк
7 января на хардовых турнирах WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде продолжатся матчи в одиночном и парном разрядах.
В среду Украина будет представлена только в Брисбене. Поединки второго раунда проведут Даяна Ястремская и Марта Костюк.
WTA 500 Брисбен. Одиночный разряд, 1/16 финала
Корт №2. 1-й запуск (не ранее 03:00)
Даяна Ястремская – Лейла Фернандес [13
Корт №2. 5-й запуск (не ранее 09:00)
Марта Костюк [16] – Юлия Путинцева [LL]
