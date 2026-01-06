Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Брисбене на 7 января

В среду на пятисотнике сыграют Даяна Ястремская и Марта Костюк

Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Брисбене на 7 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

7 января на хардовых турнирах WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде продолжатся матчи в одиночном и парном разрядах.

В среду Украина будет представлена только в Брисбене. Поединки второго раунда проведут Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Брисбене на 7 января

WTA 500 Брисбен. Одиночный разряд, 1/16 финала

Корт №2. 1-й запуск (не ранее 03:00)

Даяна Ястремская Лейла Фернандес [13

Корт №2. 5-й запуск (не ранее 09:00)

Марта Костюк [16] – Юлия Путинцева [LL]

