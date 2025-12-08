Расписание и результаты матчей украинцев и украинок на турнирах ITF 8–14.12

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 8 до 14 декабря

Мужчины

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 25 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Василий Макаренко (Украина) – Кармело Мортичелла (Италия) – 3:6, 2:6

Александрс Сотиковс (Латвия) – Дмитрий Цал (Украина) – 6:2, 6:0

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Андрей Порицкий (Украина, 5) – Этан Тербланш (ЮАР) – 6:4, 6:3

Экут Айдин (Турция) – Владимир Ужиловский (Украина, 14) – 3:6, 6:4, 4:10

Одиночный разряд, квалификация, третий круг

Андрей Порицкий (Украина, 5) – Владимир Ужиловский (Украина, 14) – ТВА

Одиночный разряд, первый круг

Вадим Урсу (Украина) – ТВА

Юрий Джавакян (Украина) – ТВА

Георгий Кравченко (Украина) – ТВА

Александр Брайнин (Украина) – ТВА

Парный разряд, первый круг

Александр Брайнин (Украина) и Георгий Кравченко (Украина, 1) – Герард Хеннинг (ЮАР) и Филип Хеннинг (ЮАР) – ТВА

Юрий Джавакян (Украина) и Майкл Жу (США, 3) – Алексей Алещев и Богдан Селезнев – ТВА

Иван Грецкий и Евгений Филиппов – Владимир Ужиловский (Украина) и Самуэль Руджери (Италия) – ТВА

Дмитрий Бессонов и Кристиан Кайго (Хорватия) – Андрей Порицкий (Украина) и Вадим Урсу (Украина, 2) – ТВА

М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Даниэле Минигини (Италия) – Максим Хлывнюк (Украина) – 6:2, 6:2

Женщины

W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Ингрид Войчинякова (Словакия) – Серафима Васильева (Украина) – 6:4, 6:2

Аннабэлль Ламмас (Великобритания) – Анастасия Запарынюк (Украина) – 1:6, 0:6

Ясемин Эиселмеиер (Турция) – София Васильева (Украина, уайлд-кард) – 6:1, 6:0

Даниэла Фельдмане (Латвия) – Анастасия Николаева (Украина) – 6:1, 4:6, 2:10

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Рикке де Конинх (Нидерланды, 6) – Анастасия Запарынюк (Украина) – 6:1, 6:3

Анастасия Николаева (Украина) – Кристиана Тодони (Румыния) – 1:6, 0:6

Одиночный разряд, первый круг

Стефания Карпалюк (Украина, уайлд-кард) – Нанари Кацуми (Япония) – ТВА

Кристина Почтовик (Украина) – Камилла Дзанолини (Италия, 4) – ТВА

Парный разряд, первый круг