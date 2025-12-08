ITF08 декабря 2025, 23:00 |
26
0
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок на турнирах ITF 8–14.12
Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
08 декабря 2025, 23:00 |
26
0
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 8 до 14 декабря
Мужчины
М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 25 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Василий Макаренко (Украина) – Кармело Мортичелла (Италия) – 3:6, 2:6
- Александрс Сотиковс (Латвия) – Дмитрий Цал (Украина) – 6:2, 6:0
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Андрей Порицкий (Украина, 5) – Этан Тербланш (ЮАР) – 6:4, 6:3
- Экут Айдин (Турция) – Владимир Ужиловский (Украина, 14) – 3:6, 6:4, 4:10
Одиночный разряд, квалификация, третий круг
- Андрей Порицкий (Украина, 5) – Владимир Ужиловский (Украина, 14) – ТВА
Одиночный разряд, первый круг
- Вадим Урсу (Украина) – ТВА
- Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
- Георгий Кравченко (Украина) – ТВА
- Александр Брайнин (Украина) – ТВА
Парный разряд, первый круг
- Александр Брайнин (Украина) и Георгий Кравченко (Украина, 1) – Герард Хеннинг (ЮАР) и Филип Хеннинг (ЮАР) – ТВА
- Юрий Джавакян (Украина) и Майкл Жу (США, 3) – Алексей Алещев и Богдан Селезнев – ТВА
- Иван Грецкий и Евгений Филиппов – Владимир Ужиловский (Украина) и Самуэль Руджери (Италия) – ТВА
- Дмитрий Бессонов и Кристиан Кайго (Хорватия) – Андрей Порицкий (Украина) и Вадим Урсу (Украина, 2) – ТВА
М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Даниэле Минигини (Италия) – Максим Хлывнюк (Украина) – 6:2, 6:2
Женщины
W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Ингрид Войчинякова (Словакия) – Серафима Васильева (Украина) – 6:4, 6:2
- Аннабэлль Ламмас (Великобритания) – Анастасия Запарынюк (Украина) – 1:6, 0:6
- Ясемин Эиселмеиер (Турция) – София Васильева (Украина, уайлд-кард) – 6:1, 6:0
- Даниэла Фельдмане (Латвия) – Анастасия Николаева (Украина) – 6:1, 4:6, 2:10
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Рикке де Конинх (Нидерланды, 6) – Анастасия Запарынюк (Украина) – 6:1, 6:3
- Анастасия Николаева (Украина) – Кристиана Тодони (Румыния) – 1:6, 0:6
Одиночный разряд, первый круг
- Стефания Карпалюк (Украина, уайлд-кард) – Нанари Кацуми (Япония) – ТВА
- Кристина Почтовик (Украина) – Камилла Дзанолини (Италия, 4) – ТВА
Парный разряд, первый круг
- Нанари Кацуми (Япония) и Ринко Мацуда (Япония) – Юлия Стаматова (Болгария) и Анастасия Запарынюк (Украина) – ТВА
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 декабря 2025, 07:40 2
Андрей Черник продолжит карьеру в киевском клубе
Футбол | 08 декабря 2025, 07:22 27
Клуб не будет нанимать иностранного специалиста
Теннис | 08.12.2025, 12:21
Другие виды | 08.12.2025, 06:47
Футбол | 08.12.2025, 14:45
Комментарии 0
Популярные новости
08.12.2025, 04:42 1
08.12.2025, 10:46 15
07.12.2025, 23:59 6
07.12.2025, 07:54 5
06.12.2025, 18:45 10
07.12.2025, 16:47 12
07.12.2025, 16:55 102
07.12.2025, 02:12 11