На прошлой неделе три украинских теннисиста – Вадим Урсу, Александр Брайнин, Георгий Кравченко – завоевали трофеи на хардовом турнире ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе, Египет.

Урсу стал чемпионом в одиночном разряде. На своем пути Вадим, который был посеян под третьим номером, прошел Марцина Анджейчака, Лука Штехели, Яна Граздила, Артура Кукасяна и Фареса Закарию.

Для Вадима этот трофей стал 10-м в карьере на уровне ITF и четвертым в сезоне 2025 года.

Брайнин и Кравченко в Египет в одном дуэте выиграли трофей в парном разряде. Украинцы, как и Вадим, были посеяны под третьим номером.

Брайнин и Кравченко завоевали шестые парные титулы ITF. Для них это четвертое совместное чемпионство, в частности третье в 2025 году.

ФОТО. Украинские теннисисты покорили Шарм-эш-Шейх на прошлой неделе