Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Украинские теннисисты покорили Шарм-эш-Шейх на прошлой неделе
ITF
11 декабря 2025, 12:31 |
263
0

ФОТО. Украинские теннисисты покорили Шарм-эш-Шейх на прошлой неделе

В одиночном разряде трофей выиграл Вадим Урсу, в парном – Брайнин и Кравченко

11 декабря 2025, 12:31 |
263
0
ФОТО. Украинские теннисисты покорили Шарм-эш-Шейх на прошлой неделе
Instagram. Александр Брайнин, Вадим Урсу и Георгий Кравченко

На прошлой неделе три украинских теннисиста – Вадим Урсу, Александр Брайнин, Георгий Кравченко – завоевали трофеи на хардовом турнире ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе, Египет.

Урсу стал чемпионом в одиночном разряде. На своем пути Вадим, который был посеян под третьим номером, прошел Марцина Анджейчака, Лука Штехели, Яна Граздила, Артура Кукасяна и Фареса Закарию.

Для Вадима этот трофей стал 10-м в карьере на уровне ITF и четвертым в сезоне 2025 года.

Брайнин и Кравченко в Египет в одном дуэте выиграли трофей в парном разряде. Украинцы, как и Вадим, были посеяны под третьим номером.

Брайнин и Кравченко завоевали шестые парные титулы ITF. Для них это четвертое совместное чемпионство, в частности третье в 2025 году.

ФОТО. Украинские теннисисты покорили Шарм-эш-Шейх на прошлой неделе

По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок на турнирах ITF 8–14.12
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 1–7.12
ФОТО. Украинский теннисист в конце ноября завоевал 44-й парный трофей ITF
Александр Брайнин фото трофеи украинцев в теннисе Георгий Кравченко Вадим Урсу ITF Шарм-эш-Шейх
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
Футбол | 10 декабря 2025, 14:33 3
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо дал характеристику Матвею Пономаренко

Свитолина сыграет на выставочном турнире во Франции в одной команде с мужем
Теннис | 11 декабря 2025, 05:41 0
Свитолина сыграет на выставочном турнире во Франции в одной команде с мужем
Свитолина сыграет на выставочном турнире во Франции в одной команде с мужем

Элина выступит на соревнованиях в Бур-де-Пеаже с 12 по 14 декабря

Тренер Динамо о перспективах: «Есть шанс на еврокубковую весну»
Футбол | 11.12.2025, 05:55
Тренер Динамо о перспективах: «Есть шанс на еврокубковую весну»
Тренер Динамо о перспективах: «Есть шанс на еврокубковую весну»
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Футбол | 11.12.2025, 08:17
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Футбол | 11.12.2025, 07:44
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
11.12.2025, 00:01 3
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
10.12.2025, 11:51
Футбол
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
09.12.2025, 11:59
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
11.12.2025, 00:02
Бокс
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 11
Футбол
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
09.12.2025, 13:34 20
Футбол
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
09.12.2025, 21:46 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем