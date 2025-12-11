ФОТО. Украинские теннисисты покорили Шарм-эш-Шейх на прошлой неделе
В одиночном разряде трофей выиграл Вадим Урсу, в парном – Брайнин и Кравченко
На прошлой неделе три украинских теннисиста – Вадим Урсу, Александр Брайнин, Георгий Кравченко – завоевали трофеи на хардовом турнире ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе, Египет.
Урсу стал чемпионом в одиночном разряде. На своем пути Вадим, который был посеян под третьим номером, прошел Марцина Анджейчака, Лука Штехели, Яна Граздила, Артура Кукасяна и Фареса Закарию.
Для Вадима этот трофей стал 10-м в карьере на уровне ITF и четвертым в сезоне 2025 года.
Брайнин и Кравченко в Египет в одном дуэте выиграли трофей в парном разряде. Украинцы, как и Вадим, были посеяны под третьим номером.
Брайнин и Кравченко завоевали шестые парные титулы ITF. Для них это четвертое совместное чемпионство, в частности третье в 2025 году.
