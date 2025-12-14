Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) стала чемпионкой турнира WTA 125 в Лиможе (Франция)!

В финале украинка в трех сетах переиграла Эльзу Жакемо (Франция, WTA 59) за 2 часа и 39 минут.

WTA 125 Лимож. Хард в помещении. Финал

Ангелина Калинина (Украина) – Эльза Жакемо (Франция) [2] – 6:3, 4:6, 7:5

В решающей партии Калинина уступала 3:5, но отыграла подачу на матч и взяла четыре гейма подряд.

Калинина провела четвертое очное противостояние против Жакемо и добыла четвертую победу.

Помимо Жакемо, Ангелина в Лиможа также прошла Катинку фон Дайхманн, Сонай Картал, Алишу Паркс и Кристину Букшу.

Калинина завоевала второй трофей категории WTA 125 в карьере. В 2022 году она стала победительницей на этих же кортах.

Ангелина провела первые соревнования за полгода. С понедельника Ангелина поднимется на 127-ю позицию.