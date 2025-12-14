Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
В финале Ангелина переиграла Эльзу Жакемо в трех сетах, отыграв подачу на матч
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) стала чемпионкой турнира WTA 125 в Лиможе (Франция)!
В финале украинка в трех сетах переиграла Эльзу Жакемо (Франция, WTA 59) за 2 часа и 39 минут.
WTA 125 Лимож. Хард в помещении. Финал
Ангелина Калинина (Украина) – Эльза Жакемо (Франция) [2] – 6:3, 4:6, 7:5
В решающей партии Калинина уступала 3:5, но отыграла подачу на матч и взяла четыре гейма подряд.
Калинина провела четвертое очное противостояние против Жакемо и добыла четвертую победу.
Помимо Жакемо, Ангелина в Лиможа также прошла Катинку фон Дайхманн, Сонай Картал, Алишу Паркс и Кристину Букшу.
Калинина завоевала второй трофей категории WTA 125 в карьере. В 2022 году она стала победительницей на этих же кортах.
Ангелина провела первые соревнования за полгода. С понедельника Ангелина поднимется на 127-ю позицию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Регулярный чемпион мира в супертяжелом весе признался, что готов к любым соперникам
Вингеру сборной Украины не смогут платить запрашиваемые 1–2 млн долларов
Геля не просто виграла, а після великої перерви пройшла першу, другу, четверту і п'яту сіяних. Ще будуть питання?
Геля, сонечко