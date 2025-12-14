Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
WTA
14 декабря 2025, 19:25 | Обновлено 14 декабря 2025, 19:34
16

Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!

В финале Ангелина переиграла Эльзу Жакемо в трех сетах, отыграв подачу на матч

14 декабря 2025, 19:25
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
WTA. Ангелина Калинина и Эльза Жакемо

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) стала чемпионкой турнира WTA 125 в Лиможе (Франция)!

В финале украинка в трех сетах переиграла Эльзу Жакемо (Франция, WTA 59) за 2 часа и 39 минут.

WTA 125 Лимож. Хард в помещении. Финал

Ангелина Калинина (Украина) – Эльза Жакемо (Франция) [2] – 6:3, 4:6, 7:5

В решающей партии Калинина уступала 3:5, но отыграла подачу на матч и взяла четыре гейма подряд.

Калинина провела четвертое очное противостояние против Жакемо и добыла четвертую победу.

Помимо Жакемо, Ангелина в Лиможа также прошла Катинку фон Дайхманн, Сонай Картал, Алишу Паркс и Кристину Букшу.

Калинина завоевала второй трофей категории WTA 125 в карьере. В 2022 году она стала победительницей на этих же кортах.

Ангелина провела первые соревнования за полгода. С понедельника Ангелина поднимется на 127-ю позицию.

По теме:
Ангелина Калинина – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Эльза Жакемо. Прогноз и анонс на финал WTA 125 в Лиможе
Калинина разобрала первую сеяную и вышла в финал WTA 125 в Лиможе!
Ангелина Калинина Эльза Жакемо WTA Лимож трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Sergiy20
Молодець! От що значить грати здоровою, без травм. Вітання всім любителям українського тенісу🎾
C.Пеклов
Молодець!Тріумфальна перемогаПорадувала нас у такий непростий час,дякую!Так тримати й надалі!
Sashamar
Тепер ми достеменно знаємо, що якщо в Гелі падають результати, це наслідки якихось негараздів. Чи проблеми зі здоров'ям чи в особистому житті. Але точно причини не в бутіках з Інстаграмом і не на Мальдівах з Балі.
Геля не просто виграла, а після великої перерви пройшла першу, другу, четверту і п'яту сіяних. Ще будуть питання?
Геля, сонечко 
mevast
З вдалим поверненням, Ангело! Надіємось що цей виграш турніру принесе впевненість у новому сезоні.
Serg_Al
Молодець!  Проявила характер i порадувала нас!
Vitaly Kozak
Менше місяця до старту Ангеліни у кваліфікації АО. Успіху!
Олександр Науменко
Українки "Міс челенджер" другої половини 2025 року.
C.Пеклов
Організатори змазали процедуру нагородження.Навіть слово Гелі не надалі, із-за того,що поспішали почати парний матч.Негарно так.
Олександр Науменко
Ганебна поведінка Єльзи, без коментарів.
Олег Мандрівник
Ну характер есть. В первом с 1-3 взяла 5 геймов. В третьем при 3-5 уже казалось всё, финиш, но взяла себя в руки и выиграла. Правда у Эльзы при 6-5 куча ошибок пошла, но это её проблемы 
ptolemeus
Молодець Келайнайне
