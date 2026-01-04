«Надеюсь, Серена не будет ревновать». Свитолина и Винус – о совместной паре

Украинская теннисистка Элина Свитолина и легендарная американка Винус Уильямс высказались о совместном выступлении в парном разряде турнира WTA 250 в Окленде.

Винус Уильямс: «Мы всегда были соперницами, но наконец-то оказались в одной команде. Надеюсь, Серена не будет ревновать. Если в чем и можно быть уверенной, так это в том, что она будет бороться до конца.

Мы обе не играем пары каждый день, но каждая из нас привнесет в эту пару свои навыки в одиночном разряде и мы сумеем сделать так, чтобы это сработало. Прозвище? Сначала нужно одержать хотя бы одну победу – тогда мы прозвище заслужим. Держим эту мысль в голове».

Элина Свитолина: «Будет невероятно разделить корт с ней. Играть с такой легендой – это большая честь для меня, и я постараюсь завтра выложиться на все сто, чтобы выиграть. Есть ли у нас прозвище? Пока нет. Думаю, к этому мы вернемся позже».

В ночь на 5 января Свитолина и Винус в 1/8 финала сыграют против тандема Александра Эала / Ива Йович. Встреча начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву.