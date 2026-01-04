Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. «Надеюсь, Серена не будет ревновать». Свитолина и Винус – о совместной паре
WTA
04 января 2026, 19:53 | Обновлено 04 января 2026, 19:54
202
0

«Надеюсь, Серена не будет ревновать». Свитолина и Винус – о совместной паре

В ночь на 5 января Элина и Уильямс-старшая стартуют в парном разряде Окленда

04 января 2026, 19:53 | Обновлено 04 января 2026, 19:54
202
0
«Надеюсь, Серена не будет ревновать». Свитолина и Винус – о совместной паре
Венус Уильямс и Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина и легендарная американка Винус Уильямс высказались о совместном выступлении в парном разряде турнира WTA 250 в Окленде.

Винус Уильямс: «Мы всегда были соперницами, но наконец-то оказались в одной команде. Надеюсь, Серена не будет ревновать. Если в чем и можно быть уверенной, так это в том, что она будет бороться до конца.

Мы обе не играем пары каждый день, но каждая из нас привнесет в эту пару свои навыки в одиночном разряде и мы сумеем сделать так, чтобы это сработало. Прозвище? Сначала нужно одержать хотя бы одну победу – тогда мы прозвище заслужим. Держим эту мысль в голове».

Элина Свитолина: «Будет невероятно разделить корт с ней. Играть с такой легендой – это большая честь для меня, и я постараюсь завтра выложиться на все сто, чтобы выиграть. Есть ли у нас прозвище? Пока нет. Думаю, к этому мы вернемся позже».

В ночь на 5 января Свитолина и Винус в 1/8 финала сыграют против тандема Александра Эала / Ива Йович. Встреча начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву.

По теме:
ВИДЕО. Элина начинает сезон. Как Свитолина тренируется на кортах Окленда
Расписание матчей украинок на 5 января на турнирах в Брисбене и Окленде
Будет ли дерби? Определена соперница Стародубцевой в 1/16 финала Окленда
Винус Уильямс Элина Свитолина WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Швейцария переиграла Италию и вышла в четвертьфинал United Cup 2026
Теннис | 04 января 2026, 19:13 0
ФОТО. Швейцария переиграла Италию и вышла в четвертьфинал United Cup 2026
ФОТО. Швейцария переиграла Италию и вышла в четвертьфинал United Cup 2026

Белинда Бенчич и Якуб Паул на супертай-брейке одолели тандем Эррани / Вавассори

Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Футбол | 04 января 2026, 15:40 7
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах

Мохамаду Канте отправится на сборы с первой командой горняков

Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Футбол | 03.01.2026, 20:42
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Футбол | 04.01.2026, 08:04
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 04.01.2026, 07:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем