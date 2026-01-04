«Надеюсь, Серена не будет ревновать». Свитолина и Винус – о совместной паре
В ночь на 5 января Элина и Уильямс-старшая стартуют в парном разряде Окленда
Украинская теннисистка Элина Свитолина и легендарная американка Винус Уильямс высказались о совместном выступлении в парном разряде турнира WTA 250 в Окленде.
Винус Уильямс: «Мы всегда были соперницами, но наконец-то оказались в одной команде. Надеюсь, Серена не будет ревновать. Если в чем и можно быть уверенной, так это в том, что она будет бороться до конца.
Мы обе не играем пары каждый день, но каждая из нас привнесет в эту пару свои навыки в одиночном разряде и мы сумеем сделать так, чтобы это сработало. Прозвище? Сначала нужно одержать хотя бы одну победу – тогда мы прозвище заслужим. Держим эту мысль в голове».
Элина Свитолина: «Будет невероятно разделить корт с ней. Играть с такой легендой – это большая честь для меня, и я постараюсь завтра выложиться на все сто, чтобы выиграть. Есть ли у нас прозвище? Пока нет. Думаю, к этому мы вернемся позже».
В ночь на 5 января Свитолина и Винус в 1/8 финала сыграют против тандема Александра Эала / Ива Йович. Встреча начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву.
Two legends teaming up on Centre Court tomorrow 🎾🐐— ASB Classic (@ASB_Classic) January 4, 2026
Make sure you catch @Venuseswilliams & @ElinaSvitolina taking on the young guns Iva Jovic and Alex Eala in the third and final match of tomorrow’s Centre Court day session! #ASBClassic26 pic.twitter.com/770TsphL69
