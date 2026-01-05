Атлетико Минейро навяжет борьбу Коринтиансу за трансфер легионера Шахтера

Бразильский клуб Атлетико Минейро сделал предложение Шахтеру по трансферу хавбека Майкона. Коринтианс рискует потерять бразильского игрока.

Неожиданный поворот произошел в переговорах, которые изначально казались успешными для Коринтианса относительно того, чтобы бразилец Майкон остался в клубе, за который он играет на правах аренды.

Атлетико Минейро активно вступил в борьбу с Коринтиансом за подписание Майкона. По информации ESPN, представители клуба уже сообщили в кулуарах, что готовы принять условия, на которых настаивает Шахтер.

Ранее Коринтианс имел устную договоренность с украинским клубом о окончательном трансфере полузащитника с последующим трехлетним контрактом. Однако в последние часы бразильский клуб решил сократить срок соглашения до двух сезонов, что вызвало возмущение Шахтера.

Украинский клуб настаивает на трехлетнем контракте, так как это дает больший простор для потенциальной прибыли от последующей продажи. Шахтер оставался бы с 50% экономических прав игрока, а Коринтианс получал бы другие 50%.

28-летний Майкон, который изначально планировал остаться в Коринтиансе, сейчас ожидает завершения переговоров. Он уже знает о предложении Атлетико Минейро и ждет согласия Шахтера для окончательного согласования трансфера.