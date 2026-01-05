Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо может осуществить трансфер, который станет бессмысленным для игрока
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 06:22 |
1290
1

Динамо может осуществить трансфер, который станет бессмысленным для игрока

Бленуце хочет покинуть Киев

05 января 2026, 06:22 |
1290
1 Comments
Динамо может осуществить трансфер, который станет бессмысленным для игрока
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Нападающий «Динамо» Владислав Бленуце оказался в крайне сложной ситуации из-за регламентных ограничений.

23-летний футболист, за которого киевское «Динамо» заплатило около 2 миллионов евро, хочет покинуть Киев, но не имеет права выступать за новый клуб до окончания сезона, сообщает издание GSP.ro.

Дело в том, что Бленуце уже сыграл за два клуба в текущем сезоне, а его появление в матче ФКУ «Крайова» против «Академики Балш» активировало запрет играть за третью команду.

Источник отмечает, что трансфер Бленуце в бухарестское «Динамо», которое интересуется Владиславом, может стать бессмысленным для него, ведь это позволит форварду выходить на поле только на тренировках, он будет вынужден ждать следующего сезона.

По теме:
Форвард Динамо может покинуть чемпионат Украины, но ждет разрешения ФИФА
Источник: в шорт-лист Вереса включен хавбек клуба Первой лиги
Бар ЛИН: «В Украине темп игры выше, чем в Израиле. Больше динамики»
Владислав Бленуце Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Бухарест
Дмитрий Олийченко Источник: Gazeta Sporturilor
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Уезжает на россию. Тренер Пафоса покинул клуб
Футбол | 04 января 2026, 22:38 6
ОФИЦИАЛЬНО. Уезжает на россию. Тренер Пафоса покинул клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Уезжает на россию. Тренер Пафоса покинул клуб

Хуан Карлос Карседо решил подзаработать в москве

Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Футбол | 04 января 2026, 14:44 7
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны

Доминик Ливакович перейдет в Динамо Загреб

Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Футбол | 04.01.2026, 08:04
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04.01.2026, 08:45
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Сукрис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Футбол | 05.01.2026, 05:42
Сукрис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Сукрис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Зато зарплату отримує вчасно 
Ответить
+3
Популярные новости
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 9
Футбол
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27
Футбол
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 8
Бокс
Заболел. Мужская сборная Украины определилась с составом на 4-й этап КМ
Заболел. Мужская сборная Украины определилась с составом на 4-й этап КМ
04.01.2026, 11:14 1
Биатлон
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 4
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:44 7
Футбол
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
04.01.2026, 18:55 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем