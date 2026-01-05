Динамо может осуществить трансфер, который станет бессмысленным для игрока
Бленуце хочет покинуть Киев
Нападающий «Динамо» Владислав Бленуце оказался в крайне сложной ситуации из-за регламентных ограничений.
23-летний футболист, за которого киевское «Динамо» заплатило около 2 миллионов евро, хочет покинуть Киев, но не имеет права выступать за новый клуб до окончания сезона, сообщает издание GSP.ro.
Дело в том, что Бленуце уже сыграл за два клуба в текущем сезоне, а его появление в матче ФКУ «Крайова» против «Академики Балш» активировало запрет играть за третью команду.
Источник отмечает, что трансфер Бленуце в бухарестское «Динамо», которое интересуется Владиславом, может стать бессмысленным для него, ведь это позволит форварду выходить на поле только на тренировках, он будет вынужден ждать следующего сезона.
