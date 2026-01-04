Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 08:14 |
1281
1

ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»

Виктор выделил Трубина

04 января 2026, 08:14 |
1281
1 Comments
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Леоненко

Известный экс-футболист Виктор Леоненко выбрал лучшего украинского футболиста.

«Конечно, Трубин. Какой Забарный? Он то играет, то на скамейке запасных сидит в ПСЖ, стабильности нет. А Трубин в Бенфике и в сборной номер 1 вне конкуренции. Анатолий стабильно выступает и он единственный наш игрок, к которому нет вопросов. Ну и Судаков иногда забивает, но его пока рано называть лучшим», – сказал Леоненко.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

По теме:
«Он сыграл безрассудно и безответственно». Моуриньо наехал на Судакова
Бенфика – Эшторил – 3:1. Хет-трик Павлидиса, Судаков и Трубин. Видео голов
У кого 9.4? Известны оценки Трубина и Судакова за победу в чемпионате
Виктор Леоненко Анатолий Трубин Илья Забарный Бенфика ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Бокс | 03 января 2026, 08:21 0
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет

Сергей Лапин объяснил, почему украинец решил драться с Уайлдером

Многократный чемпион начал переговоры с Миколенко о трансфере
Футбол | 04 января 2026, 07:00 2
Многократный чемпион начал переговоры с Миколенко о трансфере
Многократный чемпион начал переговоры с Миколенко о трансфере

«Галатасарай» планирует усилиться украинцем

Иностранный клуб начал переговоры с Суркисом о переходе футболиста Динамо
Футбол | 03.01.2026, 12:44
Иностранный клуб начал переговоры с Суркисом о переходе футболиста Динамо
Иностранный клуб начал переговоры с Суркисом о переходе футболиста Динамо
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Футбол | 03.01.2026, 19:02
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Пеп ГВАРДИОЛА: «Они потеряли невероятного человека»
Футбол | 04.01.2026, 07:52
Пеп ГВАРДИОЛА: «Они потеряли невероятного человека»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Они потеряли невероятного человека»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
100%
Ответить
0
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
03.01.2026, 21:58 3
Бокс
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем