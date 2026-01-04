ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»

Известный экс-футболист Виктор Леоненко выбрал лучшего украинского футболиста.

«Конечно, Трубин. Какой Забарный? Он то играет, то на скамейке запасных сидит в ПСЖ, стабильности нет. А Трубин в Бенфике и в сборной номер 1 вне конкуренции. Анатолий стабильно выступает и он единственный наш игрок, к которому нет вопросов. Ну и Судаков иногда забивает, но его пока рано называть лучшим», – сказал Леоненко.

