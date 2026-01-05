Признание Энцо Фернандеса: как Челси пережил увольнение Марески
Аргентинец прокомментировал отставку тренера
Центральный хавбек «Челси» Энцо Фернандес поделился мыслями после ничейного результата в поединке против «Манчестер Сити» (1:1), а также высказался о недавнем увольнении наставника лондонцев Энцо Марески.
– Эта неделя выдалась для нас непростой. Сегодня мы испытываем радость за коллектив.
Об увольнении Энцо Марески:
– Для всех нас это тяжелый период. Он является тренером высочайшего уровня. Искренне жаль, что так вышло, но подобные события – неотъемлемая часть футбола. Мы продолжаем двигаться вперед, – отметил Фернандес.
