Энцо Фернандес почти догнал Палмера по количеству голевых действий за Челси
В активе аргентинца уже 34 результативных действия за «синих» за 2 сезона во всех турнирах
24-летний аргентинский полузащитник Челси Энцо Фернандес совершил свое 34-е результативное действие за «синих» во всех турнирах, начиная с сезона 2024/25.
Произошло это в выездном матче 20 тура АПЛ, в котором гол аргентинца принес лондонцам ничью в матче против Манчестер Сити (1:1).
Теперь в активе Энцо Фернандеса 16 голов и 18 ассистов за данный период. Только один игрок Челси имеет в своем активе большее количество результативных действий: Коул Палмер (35).
Игроки Челси с наибольшим количеством результативных действий во всех турнирах, начиная с сезона 2024/25.
- 35 (22+13) – Коул Палмер (Англия)
- 34 (16+18) – Энцо Фернандес (Аргентина)
- 26 (15+11) – Педру Нету (Португалия)
- 19 (13+6) – Николас Джексон (Сенегал)
- 18 (13+5) – Кристофер Нкунку (Франция)
- 14 (10+4) – Жоау Педру (Бразилия)
- 14 (10+4) – Нони Мадуэке (Англия)
- 13 (5+8) – Джейдон Санчо (Англия)
- 13 (5+8) – Рис Джеймс (Англия)
- 12 (6+6) – Тайрик Джордж (Англия)
