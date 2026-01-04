Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Энцо Фернандес почти догнал Палмера по количеству голевых действий за Челси
Англия
04 января 2026
Энцо Фернандес почти догнал Палмера по количеству голевых действий за Челси

В активе аргентинца уже 34 результативных действия за «синих» за 2 сезона во всех турнирах

Энцо Фернандес почти догнал Палмера по количеству голевых действий за Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

24-летний аргентинский полузащитник Челси Энцо Фернандес совершил свое 34-е результативное действие за «синих» во всех турнирах, начиная с сезона 2024/25.

Произошло это в выездном матче 20 тура АПЛ, в котором гол аргентинца принес лондонцам ничью в матче против Манчестер Сити (1:1).

Теперь в активе Энцо Фернандеса 16 голов и 18 ассистов за данный период. Только один игрок Челси имеет в своем активе большее количество результативных действий: Коул Палмер (35).

Игроки Челси с наибольшим количеством результативных действий во всех турнирах, начиная с сезона 2024/25.

  • 35 (22+13) – Коул Палмер (Англия)
  • 34 (16+18) – Энцо Фернандес (Аргентина)
  • 26 (15+11) – Педру Нету (Португалия)
  • 19 (13+6) – Николас Джексон (Сенегал)
  • 18 (13+5) – Кристофер Нкунку (Франция)
  • 14 (10+4) – Жоау Педру (Бразилия)
  • 14 (10+4) – Нони Мадуэке (Англия)
  • 13 (5+8) – Джейдон Санчо (Англия)
  • 13 (5+8) – Рис Джеймс (Англия)
  • 12 (6+6) – Тайрик Джордж (Англия)
