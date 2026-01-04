Энцо Фернандес почти догнал Палмера по количеству голевых действий за Челси

24-летний аргентинский полузащитник Челси Энцо Фернандес совершил свое 34-е результативное действие за «синих» во всех турнирах, начиная с сезона 2024/25.

Произошло это в выездном матче 20 тура АПЛ, в котором гол аргентинца принес лондонцам ничью в матче против Манчестер Сити (1:1).

Теперь в активе Энцо Фернандеса 16 голов и 18 ассистов за данный период. Только один игрок Челси имеет в своем активе большее количество результативных действий: Коул Палмер (35).

Игроки Челси с наибольшим количеством результативных действий во всех турнирах, начиная с сезона 2024/25.