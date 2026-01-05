Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Травма четырехглавой мышцы бедра. Подробности травмы хавбека Тоттенхэма
Англия
05 января 2026, 05:41 | Обновлено 05 января 2026, 06:20
Дмитрий Бабелюк рассказал о повреждении Мохаммеда Кудуса

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохаммед Кудус

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о травме хавбека Тоттенхэма Мохаммеда Кудуса, которую он получил в матче 20-го тура АПЛ против Сандерленда (1:1):

«У Кудуса травма четырёхглавой мышцы бедра. Пока непонятно, насколько серьёзна травма и затронут ли там сухожилия, но Кудус не тот игрок, который покидает поле без веских на то причин.

Традиционно, если это чисто мышечное повреждение, то возвращения игрока можно ожидать через 3–4 недели, как минимум. Если же задействовано сухожилие, то игрок выбудет надолго.

Учитывая большое количество игр за последнее время и важность Кудуса, который играл по 90 минут в этих матчах, можно предположить типичную мышечную травму. Также он почувствовал боль в момент ускорения назад, что тоже типично для травмы мышцы.

Рискну предположить незначительное повреждение, тогда Кудус сможет вернуться уже после паузы и пропустит максимум 2–3 игры. Хорошо, что уже после следующего тура в АПЛ будет пауза на 10 дней, которая должна помочь Кудусу не пропустить слишком много матчей».

Фотогалерея

Мохаммед Кудус Тоттенхэм травма травма бедра Дмитрий Бабелюк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
