Калинина сыграет в квалификации WTA 500 в Брисбене. Известна соперница
В первом раунде отбора пятисотника Ангелина поборется против Анны Бондар
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 127) сыграет в квалификации хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В первом раунде отбора украинка поборется с представительницей Венгрии Анны Бондар (WTA 74). Встреча состоится в ночь на 2 января и начнется ориентировочно в 02:00 по Киеву.
Ранее Калинина дважды играла против Бондар. В 2022 году украинка одержала победу в 1/64 финала Уимблдона, а в 2023 – в отборе к соревнованиям в Аделаиде.
Если Ангелина пройдет Анну, то в финале квалификации выйдет на корт либо против Ребеки Масаровой (Швейцария, WTA 116), либо против Кэти Волынец (США, WTA 93).
В прошлом году Калинина добралась до полуфинала на кортах Брисбена – ей предстоит защита 195 очков.
В основе соревнований в Брисбене сыграют украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская. В парном турнире выступят сестры Киченок Людмила и Надежда.
Сетка квалификации WTA 500 в Брисбене
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Лунин может перейти в «Милан»
Украинец – об Энтони Джошуа
І обіграла вона нашу найкращу тенісистку саме на харді... Тож дуже не просто буде.
🇺🇦✊Буду дивитись, якраз зараз не відпочиваю по ночах.😊