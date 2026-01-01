Калинина сыграет в квалификации WTA 500 в Брисбене. Известна соперница

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 127) сыграет в квалификации хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В первом раунде отбора украинка поборется с представительницей Венгрии Анны Бондар (WTA 74). Встреча состоится в ночь на 2 января и начнется ориентировочно в 02:00 по Киеву.

Ранее Калинина дважды играла против Бондар. В 2022 году украинка одержала победу в 1/64 финала Уимблдона, а в 2023 – в отборе к соревнованиям в Аделаиде.

Если Ангелина пройдет Анну, то в финале квалификации выйдет на корт либо против Ребеки Масаровой (Швейцария, WTA 116), либо против Кэти Волынец (США, WTA 93).

В прошлом году Калинина добралась до полуфинала на кортах Брисбена – ей предстоит защита 195 очков.

В основе соревнований в Брисбене сыграют украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская. В парном турнире выступят сестры Киченок Людмила и Надежда.

Сетка квалификации WTA 500 в Брисбене