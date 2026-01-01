Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Калинина сыграет в квалификации WTA 500 в Брисбене. Известна соперница
WTA
01 января 2026, 18:08 |
226
2

В первом раунде отбора пятисотника Ангелина поборется против Анны Бондар

Instagram. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 127) сыграет в квалификации хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В первом раунде отбора украинка поборется с представительницей Венгрии Анны Бондар (WTA 74). Встреча состоится в ночь на 2 января и начнется ориентировочно в 02:00 по Киеву.

Ранее Калинина дважды играла против Бондар. В 2022 году украинка одержала победу в 1/64 финала Уимблдона, а в 2023 – в отборе к соревнованиям в Аделаиде.

Если Ангелина пройдет Анну, то в финале квалификации выйдет на корт либо против Ребеки Масаровой (Швейцария, WTA 116), либо против Кэти Волынец (США, WTA 93).

В прошлом году Калинина добралась до полуфинала на кортах Брисбена – ей предстоит защита 195 очков.

В основе соревнований в Брисбене сыграют украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская. В парном турнире выступят сестры Киченок Людмила и Надежда.

Сетка квалификации WTA 500 в Брисбене

По теме:
Рейтинг WTA. На каком месте завершили 2025 год украинские теннисистки?
Сестры Киченок начнут 2026 год вместе. Известно, где сыграют украинки
Четыре представителя Украины сыграют в квалификации Australian Open 2026
Ангелина Калинина Анна Бондар WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Олександр Науменко
Потрібно надолужувати рейтинг, ще й у фіналі можливе дербі. І починає Ангеліна з 174 місця.
Друг ФальКА (double for tennis)
Це ж та угорка, що за минуле літо аж ТРИЧІ випадала Світоліній!
І обіграла вона нашу найкращу тенісистку саме на харді... Тож дуже не просто буде.
🇺🇦✊Буду дивитись, якраз зараз не відпочиваю по ночах.😊
