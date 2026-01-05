Статистический бенефис украинцев: Цыганков и Ванат переиграли Мальорку

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
05 января 2026, 05:11 | Обновлено 05 января 2026, 05:12
Виктор и Владислав отличились забитыми мечами

Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» на выезде обыграла «Мальорку» в поединке 18–го тура испанского первенства со счетом 2:1.

Украинские легионеры Виктор Цыганков и Владислав Ванат начали встречу в стартовом составе, отыграли полный матч и отметились забитыми мячами.

Виктор был признан лучшим игроком матча по версии статистических ресурсов: WhoScored поставил ему 7,6 балла, а SofaScore – 7,5. Это высшие показатели среди всех участников встречи. Владислав получил от обоих порталов оценку 7,3.

Статистика Цыганкова за игру: один гол, 65 касаний, 87% точных передач (39 из 45), один ключевой пас и одна успешная попытка дриблинга.

Несмотря на неточные навесы и длинные передачи, Виктор активно участвовал в обороне, записав на свой счет вынос, перехват и заблокированный удар. Также он выиграл три дуэли, заработал на себе фол и показал общий xG 0,13.

Показатели Ваната: реализованный пенальти (xG 0,79), 18 касаний мяча и 82% точных пасов (9 из 11). Форвард нанес один точный удар в створ, выиграл одно единоборство, совершил перехват и заработал один фол при четырех потерях владения.

Владислав Ванат Виктор Цыганков Жирона Ла Лига Мальорка Мальорка - Жирона
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
