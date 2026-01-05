Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бар ЛИН: «В Украине темп игры выше, чем в Израиле. Больше динамики»
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 04:57 | Обновлено 05 января 2026, 05:10
Бар ЛИН: «В Украине темп игры выше, чем в Израиле. Больше динамики»

Израильский хавбек Кривбасса ответил на вопросы о своей игре за команду

Бар ЛИН: «В Украине темп игры выше, чем в Израиле. Больше динамики»
ФК Кривбасс. Бар Лин

Израильский полузащитник Кривбасса Бар Лин ответил на вопросы пресс-службы красно-белых.

– На твоих страницах в соцсетях можно увидеть фразу: «Докажи всем, кто сомневался». Это твой жизненный девиз или скорее эмоциональный ответ на конкретную ситуацию?

– Я бы сказал, что это мой девиз. Люди всегда любят говорить что-то плохое. Суть в том, чтобы не обращать внимания на негатив. Нужно делать своё дело как можно лучше и не слушать, что говорят другие. Просто нужно идти вперёд и доказывать всем, кто не верил в тебя, что они ошибались. Всегда есть хейтеры – когда играешь хорошо и когда не очень. Но я никогда на это не обращаю внимания. Самое главное – не останавливаться, не идти ни вправо, ни влево, а просто вперёд. Если будешь отвлекаться, это только повредит твоему будущему успеху.

– Что для тебя стало наиболее заметной разницей между украинским и израильским чемпионатами?

– В Украине темп игры выше, больше динамики. Из-за этого иногда легче потерять мяч – всё очень быстро. В Израиле больше техники, но меньше интенсивности. Кроме того, в Израиле мы обычно играем вечером – из-за жары. Там лучше играть в это время. Что касается атмосферы на стадионе – в моей стране всегда полные трибуны, около 20 тысяч болельщиков. В Украине ситуация из-за войны немного другая. Но даже сейчас, с небольшим количеством зрителей, мы ощущаем их бешеную поддержку – это очень приятно и ценно.

– Ты когда-нибудь чувствовал, что на поле ты – другая версия себя? Как меняется Бар Лин во время игры?

– Да, на поле я серьёзнее, максимально сосредоточен. Я хочу побеждать, очень голоден до результата. А вне поля – я весёлый, люблю шутить, вытворять глупости. Но даже на поле стараюсь оставлять немного этой внутренней лёгкости – потому что играю не ради работы, а потому что люблю футбол.

– Ты как-то сказал, что так любишь Неймара, что готов надеть футболку с его именем на собственную свадьбу. Это ещё актуально?

– Да! Это лучшая форма для меня – лучше, чем Louis Vuitton! Люди часто не любят Неймара, но несмотря ни на что он всегда показывает свой высший уровень. Несмотря на травмы, хейт, давление – он всегда был №1 на поле. Это меня вдохновляет.

– Ты кажешься человеком с хорошим чувством юмора и открытостью к людям. Насколько важен для тебя юмор в футболе?

– Очень важен. Юмор помогает лучше общаться с командой. А коммуникация – ключ к хорошей игре. Это также помогает снизить давление, справляться с ошибками. Я играю не только ради побед – а потому что люблю это. Юмор и серьёзность могут существовать вместе.

