Бар ЛИН: «Я очень рад, что могу представлять свою страну»
Полузащитник дал несколько комментариев перед игрой с «Рухом»
Израильский полузащитник «Кривбасса» Бар Лин дал несколько комментариев перед матчем 9-го тура УПЛ с «Рухом»:
– Впереди – выезд во Львов и матч против «Руха». Как команда готовится к этому противостоянию?
– Мы хорошо подготовились. Мендоза и я вернулись в команду из расположения сборных. Уже успели адаптироваться, провели полноценную подготовку и на сто процентов готовы к поединку.
– Ты упомянул о возвращении из сборной. Какие впечатления и эмоции остались после выступлений за национальную команду?
– Чувствовал себя хорошо. Я очень рад, что могу представлять свою страну. Теперь вернулся в Клуб и сосредоточен на следующих вызовах.
– Недавно «Кривбасс» принял участие в Генеральной ассамблее European Football Clubs в Риме. Как ты считаешь, насколько важно для Клуба быть частью европейского футбольного сообщества?
– Это очень важно. Быть частью такой среды – большая честь и возможность для роста. Участие в подобных мероприятиях может принести Клубу много позитива: больше мотивации, возможность прогрессировать. Убежден, что для «Кривбасса» это шаг вперед.
Поединок между «Рухом» и «Кривбассом» состоится 18 октября в 13:00 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что лидер «Кривбасса» сменил агента.
