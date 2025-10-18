Бар ЛИН: «Я очень рад, что могу представлять свою страну»

Израильский полузащитник «Кривбасса» Бар Лин дал несколько комментариев перед матчем 9-го тура УПЛ с «Рухом»:

– Впереди – выезд во Львов и матч против «Руха». Как команда готовится к этому противостоянию?

– Мы хорошо подготовились. Мендоза и я вернулись в команду из расположения сборных. Уже успели адаптироваться, провели полноценную подготовку и на сто процентов готовы к поединку.

– Ты упомянул о возвращении из сборной. Какие впечатления и эмоции остались после выступлений за национальную команду?

– Чувствовал себя хорошо. Я очень рад, что могу представлять свою страну. Теперь вернулся в Клуб и сосредоточен на следующих вызовах.

– Недавно «Кривбасс» принял участие в Генеральной ассамблее European Football Clubs в Риме. Как ты считаешь, насколько важно для Клуба быть частью европейского футбольного сообщества?

– Это очень важно. Быть частью такой среды – большая честь и возможность для роста. Участие в подобных мероприятиях может принести Клубу много позитива: больше мотивации, возможность прогрессировать. Убежден, что для «Кривбасса» это шаг вперед.

Поединок между «Рухом» и «Кривбассом» состоится 18 октября в 13:00 по Киеву.

