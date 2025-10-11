Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 15:59
Кандидат в сборную Украины ушел от агента. Уже ищет другие варианты

Егор Твердохлеб решил сменить агента

Кандидат в сборную Украины ушел от агента. Уже ищет другие варианты
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Лидер криворожского Кривбасса Егор Твердохлеб решил сменить агента. Компания PHENOMEN Sports тепло простилась с футболистом.

«Завершаем общий этап работы с Егором Твердохлебом. Более двух лет сотрудничества, важных моментов и решений, сформировавших этот путь. Спасибо и желаем успехов и новых достижений!», – говорится в сообщении PHENOMEN Sports.

Делами Егора занимался лично известный агент Ярославом Кондратюком. По информации СМИ, Егор уже приступил к поискам нового агента. Пока неизвестно, связано ли это изменение с желанием самого игрока сменить клубную прописку.

Твердохлеб в этом сезоне провел в футболке Кривбасса 10 матчей, на его счету шесть голов и три ассиста. Многие эксперты часто говорят о потенциальном вызове Егора в расположение национальной сборной Украины.

Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог
