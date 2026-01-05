Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сукрис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 05:42 |
371
0

Сукрис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу

Стойка рассказал, что «Динамо» действительно интересовалось Параскивым

05 января 2026, 05:42 |
371
0
Сукрис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Параскив

Генеральный менеджер бухарестского «Стяуа» (ФКСБ) Михай Стойка прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Даниэля Параскива, которого в начале 2023 года активно пыталось подписать киевское «Динамо».

«Параскив никогда нас не интересовал. Даже когда я услышал, что киевское «Динамо» предлагает за него миллионы евро. Его агент довел меня до отчаяния, он постоянно предлагал его мне. И этот агент был очень наглым, я не знаю, работает ли он до сих пор, это был Драгош Бобок», — рассказал Стойка.

Напомним, Параскив тогда отказался от перехода в «Динамо» из-за войны, после чего играл за «Германштадт», а затем перебрался в испанский «Овьедо».

По теме:
Источник: в шорт-лист Вереса включен хавбек клуба Первой лиги
Бар ЛИН: «В Украине темп игры выше, чем в Израиле. Больше динамики»
БУДКОВСКИЙ: «Не вызывают в сборную? Я бы каши не испортил»
Даниэль Параскив Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ФКСБ (Стяуа) Бухарест
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ – Париж – 2:1. Забарный привез пенальти в парижском дерби. Видео голов
Футбол | 05 января 2026, 00:15 5
ПСЖ – Париж – 2:1. Забарный привез пенальти в парижском дерби. Видео голов
ПСЖ – Париж – 2:1. Забарный привез пенальти в парижском дерби. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 17-го тура французской Лиги 1

Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Футбол | 04 января 2026, 20:09 4
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон

Контракт с английским грандом подпишет Лиам Росеньор

Хаби Алонсо высказался об участии Мбаппе в матче за Суперкубок Испании
Футбол | 05.01.2026, 05:25
Хаби Алонсо высказался об участии Мбаппе в матче за Суперкубок Испании
Хаби Алонсо высказался об участии Мбаппе в матче за Суперкубок Испании
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Футбол | 04.01.2026, 14:44
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04.01.2026, 08:45
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
03.01.2026, 22:55 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 5
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем