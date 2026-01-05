Сукрис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу

Генеральный менеджер бухарестского «Стяуа» (ФКСБ) Михай Стойка прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Даниэля Параскива, которого в начале 2023 года активно пыталось подписать киевское «Динамо».

«Параскив никогда нас не интересовал. Даже когда я услышал, что киевское «Динамо» предлагает за него миллионы евро. Его агент довел меня до отчаяния, он постоянно предлагал его мне. И этот агент был очень наглым, я не знаю, работает ли он до сих пор, это был Драгош Бобок», — рассказал Стойка.

Напомним, Параскив тогда отказался от перехода в «Динамо» из-за войны, после чего играл за «Германштадт», а затем перебрался в испанский «Овьедо».