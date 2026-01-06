Дарья Снигур – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 6 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 149) начнет выступления на хардовом турнире WTA 125 в Канберре, Австралия.

В первом раунде украинка сыграет против Тамары Корпач (WTA 123). Поединок начнется ориентировочно в 01:30 по Киеву.

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Корпач.

Победительница противостояния во втором круге сыграет либо с Лян Эньшоу, либо с Луиза Стефанини.