WTA06 января 2026, 00:25 |
93
0
Дарья Снигур – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала WTA 125 в Канберре
06 января 2026, 00:25 |
93
0
В ночь на 6 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 149) начнет выступления на хардовом турнире WTA 125 в Канберре, Австралия.
В первом раунде украинка сыграет против Тамары Корпач (WTA 123). Поединок начнется ориентировочно в 01:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Корпач.
Победительница противостояния во втором круге сыграет либо с Лян Эньшоу, либо с Луиза Стефанини.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 05 января 2026, 10:59 1
Золото завоюет европейская сборная
Футбол | 05 января 2026, 15:26 3
Украинский нападающий туринский гранд не усилит
Футбол | 05.01.2026, 08:33
Футбол | 05.01.2026, 18:06
Теннис | 05.01.2026, 23:58
Комментарии 0
Популярные новости
05.01.2026, 07:59 7
05.01.2026, 07:27 1
05.01.2026, 09:03 5
04.01.2026, 07:55 1
04.01.2026, 07:33 2
04.01.2026, 15:40 7
05.01.2026, 07:55
04.01.2026, 14:44 8