Аль-Хиляль предлагает Барселоне обмен игроками

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может стать частью сделки по переходу Жоау Канселу. Ранее появлялись сведения, что каталонский гранд вплотную приблизился к оформлению трансфера португальского защитника.

Согласно данным инсайдера Саши Тавольери, представители Саудовской Аравии выдвинули предложение включить в это соглашение польского бомбардира – его планируют арендовать сроком на шесть месяцев.

В случае одобрения данной инициативы, «сине-гранатовые» получат возможность существенно сократить расходы на зарплату поляка, в то время как финансовые условия самого игрока в «Аль-Хилале» будут привлекательнее, чем в столице Каталонии.

Окончательный выбор относительно своего будущего предстоит сделать самому форварду. На текущий момент его точка зрения по данному поводу остается неясной. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Левандовски принял участие в 14 встречах и отметился 9 забитыми мячами.