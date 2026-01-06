Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Хиляль предлагает Барселоне обмен игроками
Саудовская Аравия
06 января 2026, 01:01 | Обновлено 06 января 2026, 01:02
251
0

Аль-Хиляль предлагает Барселоне обмен игроками

Игрок блауграны может стать частью соглашения по переходу Жоау Канселу

06 января 2026, 01:01 | Обновлено 06 января 2026, 01:02
251
0
Аль-Хиляль предлагает Барселоне обмен игроками
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может стать частью сделки по переходу Жоау Канселу. Ранее появлялись сведения, что каталонский гранд вплотную приблизился к оформлению трансфера португальского защитника.

Согласно данным инсайдера Саши Тавольери, представители Саудовской Аравии выдвинули предложение включить в это соглашение польского бомбардира – его планируют арендовать сроком на шесть месяцев.

В случае одобрения данной инициативы, «сине-гранатовые» получат возможность существенно сократить расходы на зарплату поляка, в то время как финансовые условия самого игрока в «Аль-Хилале» будут привлекательнее, чем в столице Каталонии.

Окончательный выбор относительно своего будущего предстоит сделать самому форварду. На текущий момент его точка зрения по данному поводу остается неясной. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Левандовски принял участие в 14 встречах и отметился 9 забитыми мячами.

По теме:
Раскрыты новые подробности потенциального перехода Винисиуса в Челси
Самое крутое фото в истории: как Хулиан Альварес объявил о рождении сына
Соглашение закрыто. Романо объявил о топовом новичке Барселоны
Барселона Роберт Левандовски Жоау Канселу Аль-Хиляль трансферы Ла Лиги Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Футбол | 05 января 2026, 07:27 1
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию

Рыбалка сообщил, что украинец уже проходит подготовку в учебном центре

Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Хоккей | 05 января 2026, 10:59 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу

Золото завоюет европейская сборная

Лестер вырвал победу у Вест Бромвича. Как выглядит таблица Чемпионшипа
Футбол | 05.01.2026, 23:59
Лестер вырвал победу у Вест Бромвича. Как выглядит таблица Чемпионшипа
Лестер вырвал победу у Вест Бромвича. Как выглядит таблица Чемпионшипа
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 05.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ФОТО. Новые тату и борода. Мудрик прервал молчание в свой день рождения
Футбол | 05.01.2026, 19:07
ФОТО. Новые тату и борода. Мудрик прервал молчание в свой день рождения
ФОТО. Новые тату и борода. Мудрик прервал молчание в свой день рождения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
05.01.2026, 08:03 56
Футбол
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 9
Бокс
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 8
Футбол
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем