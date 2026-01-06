Аль-Хиляль предлагает Барселоне обмен игроками
Игрок блауграны может стать частью соглашения по переходу Жоау Канселу
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может стать частью сделки по переходу Жоау Канселу. Ранее появлялись сведения, что каталонский гранд вплотную приблизился к оформлению трансфера португальского защитника.
Согласно данным инсайдера Саши Тавольери, представители Саудовской Аравии выдвинули предложение включить в это соглашение польского бомбардира – его планируют арендовать сроком на шесть месяцев.
В случае одобрения данной инициативы, «сине-гранатовые» получат возможность существенно сократить расходы на зарплату поляка, в то время как финансовые условия самого игрока в «Аль-Хилале» будут привлекательнее, чем в столице Каталонии.
Окончательный выбор относительно своего будущего предстоит сделать самому форварду. На текущий момент его точка зрения по данному поводу остается неясной. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Левандовски принял участие в 14 встречах и отметился 9 забитыми мячами.
