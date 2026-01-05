ЛЕОНЕНКО: «Динамо купило любителя. Суркису говорили, что он не нужен клубу»

Румынский нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце оказался в эпицентре жесткой критики в Украине. Бывший форвард киевлян Виктор Леоненко назвал трансфер 23-летнего футболиста «катастрофическим» и возложил ответственность за него на президента клуба Игоря Суркиса.

«Бленуце – это чистый любитель. Виноват Суркис, который купил этого «политика». Серьезные люди сразу бы сказали, что он не нужен «Динамо», – заявил Леоненко.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.