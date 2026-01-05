Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕОНЕНКО: «Динамо купило любителя. Суркису говорили, что он не нужен клубу»
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 21:30 |
2503
4

ЛЕОНЕНКО: «Динамо купило любителя. Суркису говорили, что он не нужен клубу»

Виктор – о трансфере Бленуце

05 января 2026, 21:30 |
2503
4 Comments
ЛЕОНЕНКО: «Динамо купило любителя. Суркису говорили, что он не нужен клубу»
ФК Динамо. Виктор Леоненко

Румынский нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце оказался в эпицентре жесткой критики в Украине. Бывший форвард киевлян Виктор Леоненко назвал трансфер 23-летнего футболиста «катастрофическим» и возложил ответственность за него на президента клуба Игоря Суркиса.

«Бленуце – это чистый любитель. Виноват Суркис, который купил этого «политика». Серьезные люди сразу бы сказали, что он не нужен «Динамо», – заявил Леоненко.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный игрок покинул состав Металлиста 1925
Высокий спрос. Вингера сборной Украины хотят клубы топ-лиг и арабских стран
Стало известно, кого этой зимой планирует подписать Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Румынии по футболу Владислав Бленуце
Дмитрий Олийченко Источник: Digisport.ro
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. 55 чемпионств, 1 Лига чемпионов. Именитый клуб уволил коуча
Футбол | 05 января 2026, 18:06 5
ОФИЦИАЛЬНО. 55 чемпионств, 1 Лига чемпионов. Именитый клуб уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. 55 чемпионств, 1 Лига чемпионов. Именитый клуб уволил коуча

Вильфрид Нанси покинул «Селтик»

Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Футбол | 05 января 2026, 07:27 1
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию

Рыбалка сообщил, что украинец уже проходит подготовку в учебном центре

В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Футбол | 05.01.2026, 21:49
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Футбол | 05.01.2026, 08:33
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Футбол | 05.01.2026, 09:03
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Так Суркісу "казали" чи "сказали б"?
Ответить
+1
Boodya
І? Що тут без "експерта" людям не зрозуміло?
В чому цінність новини?
Ответить
+1
COBA
Я б сказав аніматора)
Ответить
-1
pmelnik7788
Вивів гроші за кордон
Ответить
-1
Популярные новости
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:44 24
Футбол
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 7
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем